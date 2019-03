Vittorio Grigolo coach ad Amici 18: Maria sceglie un tenore

Amici 18, rivelato il secondo coach del Serale: è un tenore

Oggi abbiamo scoperto anche il nome del secondo coach del Serale di Amici 18. Sarà Vittorio Grigolo, un nome non molto conosciuto è vero ma di sicuro di grandi competenze. Oggi c’è stata l’ultima registrazione delle puntate in onda il sabato pomeriggio ed è stato definito tutto. O quasi. Per quanto riguarda i giudici del Serale, infatti, non sono arrivati ulteriori nomi dopo quello di Loredana Bertè. Forse non ce ne saranno altri? D’altronde, con la diretta e il televoto a decidere, potrebbe non essere necessaria la presenza di tanti giudici. Lo scorso anno, in effetti, erano in numero considerevole. Tuttavia, potrebbero essere comunicati nei prossimi giorni i nomi degli altri giudici, per cui adesso concentriamoci sui direttori artistici di Amici 18.

Vittorio Grigolo ad Amici 2019: è un coach del Serale

Le anticipazioni giunte da Il Vicolo delle News rivelano solo il nome del coach di Amici 18 e il pubblico ha reagito con grande stupore. Dopo l’annuncio di Ricky Martin, infatti, in molti si aspettavano un altro nome internazionale. E invece Maria ha affiancato alla popstar sudamericana un tenore italiano. Conosceremo Vittorio Grigolo ad Amici 18, chissà potrebbe anche sorprenderci.I più affezionati a Maria De Filippi sono sicuri della scelta che ha fatto: la conduttrice non ne ha mai sbagliata una. Un po’ presto, quindi, per arrivare a delle conclusioni. Il pubblico di Amici farebbe bene a dare una possibilità a questo giovane artista. Il più felice tra i concorrenti sarà Alberto, a questo punto!

Coach Amici 18, i direttori artistici del Serale

Ricky Martin e Vittorio Grigolo sono i due coach del Serale di Amici 18. Non sappiamo, al momento, chi guiderà la squadra Bianca e chi invece la Squadra Blu. Possiamo solo augurare ad Alberto di avere la possibilità di studiare insieme a Grigolo. Nei prossimi daytime ne sapremo di più? Speriamo di sì, altrimenti l’appuntamento è rimandato a sabato 30 marzo!