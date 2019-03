Miguel Amici, niente Serale per il ballerino: lacrime in studio, la proposta di Maria

Miguel Chavez non ce la fa: niente Serale ad Amici 18 per il ballerino

Miguel ad Amici 18 è uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ma purtroppo non è riuscito a conquistare la felpa verde del Serale. Si è conclusa poco fa l’ultima registrazione di questa edizione, che vedremo in onda sabato, e il ballerino non ha affrontato la prova per accedere alla fase finale. I suoi compagni di classe avrebbero di nuovo proposto lui, ma stavolta qualcuno ha avuto la media del nove e quindi si è guadagnato il diritto di presentarsi avanti alla commissione esterna. Miguel non è al Serale di Amici, ma ha vinto la borsa di studio di Banca 5 e ha lasciato un ottimo ricordo nel pubblico, negli insegnanti e nei concorrenti, in tutti. E non solo questo.

Amici 18, Miguel non va al Serale: la proposta di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha davvero sorpreso il suo pubblico stavolta. Non solo chiamando Ricky Martin – il secondo coach è decisamente meno famoso -, ma anche proponendo a chi è rimasto fuori dal Serale di Amici 18 di ripresentarsi il prossimo anno. Timor Steffens più di tutti si è raccomandato con Miguel di tornare nella prossima edizione. Che l’insegnante olandese fosse pazzo di Miguel era cosa nota, per cui non c’è da sorprendersi. Cosa farà Miguel? Noi speriamo per lui che il suo talento, il suo impegno e il suo essere un allievo modello lo ripaghi prima di settembre 2019. Insomma, che riesca a lavorare ancor prima che ricominci Amici di Maria De Filippi. Se dovesse tornare, comunque, sappiamo già come potrebbe andare a finire.

Miguel torna ad Amici 19? Intanto i professionisti lo salutano commossi

È il finale di una storia che conosciamo già: anche Andreas Muller non affrontò il Serale (per infortunio, però), gli era stata data la possibilità di tornare e lui è tornato. E nell’edizione successiva ha vinto. Miguel Chavez ad Amici 19 farà lo stesso? Chissà, intanto anche i professionisti si sono commossi per lui. Nella puntata, come fa sapere Il Vicolo delle News, quando è stato consegnato il premio a Miguel, sono entrati tutti i professionisti in studio e molti di loro erano evidentemente commossi. Anche da parte nostra va un grande in bocca al lupo a Miguel e se dovesse trattarsi di un arrivederci, allora saremo ben contenti di seguirlo anche nella prossima edizione! Ma chi ha conquistato l’ultima maglia verde? Un concorrente, forse, a sorpresa!