Concorrenti Serale Amici, ultime anticipazioni: maglia verde a sorpresa

Concorrenti Serale Amici 18, assegnata l’ultima maglia verde: sorpresa in puntata

Oggi conosciamo i nomi di tutti i concorrenti del Serale di Amici 18. Mancava una sola maglia da assegnare, nella puntata di sabato infatti Maria De Filippi aveva annunciato il numero dei posti disponibili: dodici. I concorrenti ancora fuori dai giochi erano cinque prima di questo annuncio, poi sono diventati quattro perché Alessandro Casillo ha lasciato Amici. E così, l’unico posto ancora disponibile sarebbe stato conquistato da Alvis, Federica, Miguel o Federico. I primi due sono cantanti, gli ultimi due sono ballerini. In tutti i casi sarebbe stato un peccato, ma inutile nascondere che gran parte del pubblico facesse il tifo per Miguel Chavez.

Serale Amici 2019, l’ultimo concorrente in maglia verde è Alvis

Purtroppo Miguel non ha avuto una seconda possibilità, non è arrivato al Serale ma ha ricevuto una bella proposta. Grazie alla media del nove, Alvis è al Serale dopo essersi esibito davanti ai giudici esterni. Dunque il cantante ce l’ha fatta, dopo aver vissuto male la mancata possibilità di poter sostenere la prova per l’ammissione. Proprio nel daytime di oggi, infatti, abbiamo visto che Alvis dopo la puntata di sabato ha avuto un breve momento di crisi. Evidentemente la tensione era ormai troppo alta, sapendo che c’era una sola possibilità di arrivare al Serale di Amici 18. I suoi compagni gli hanno risollevato il morale e avevano ragione: proprio Alvis infatti ha conquistato l’ultima maglia verde, come si legge su Il Vicolo delle News.

Alvis al Serale di Amici 18, le ultime anticipazioni

Adesso i concorrenti dovranno preparare le esibizioni per la prima puntata di sabato 30 marzo, che sarà in diretta. Ad accompagnarli non solo Giuliano Peparini, che è tornato come direttore artistico, ma anche due super nomi. Il primo ormai lo conoscerete, ovvero Ricky Martin. Il secondo è stato rivelato oggi e non è molto noto, ma non certo per colpa sua: è un tenore e si chiama Vittorio Grigolo.