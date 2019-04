Eliminato Amici prossima puntata, Mameli in crisi nera scatena l’ira di Ludovica

Anticipazioni eliminato Amici prossima puntata, Mameli ha paura

Oggi il day time di Canale 5 dedicato ad Amici 18 è stato incentrato sull’eliminato della prossima puntata perché molto spazio è stato dato a Mameli e ai giudizi espressi nei suoi confronti da Loredana Bertè. La giudice in realtà ha un po’ esagerato ma è anche vero che ha sottolineato che potrebbe ricredersi e che vuole capire meglio il cantante. Se non lo ricordate, sappiate che secondo lei Mameli non è originale e non ha una collocazione precisa nell’attuale mercato discografico: argomentazioni che assieme a molte altre hanno scatenato la reazione del concorrente, entrato in un circolo vizioso fatto di paranoie e insicurezze.

Serale Amici, Mameli messo KO dalla Bertè

Mameli ha parlato prima con Pino Perris durante le prove per una delle esibizioni di sabato: “La musica – queste alcune delle sue parole al maestro – non è matematica e le emozioni non sono matematiche. Il problema è che il mio momento potrebbe essere ‘Tanti saluti!’. Sono il più a rischio della mia squadra perché se io finisco in eliminazione, cosa probabile, lei mi sceglie: sono il primo!”. I giudizi della Bertè insomma hanno evidentemente messo in difficoltà il cantautore che tuttavia doveva aspettarselo: anche nella prima puntata infatti è scoppiata una polemica nel programma e fuori dagli studi per le parole usate dalla rock star italiana.

Eliminato Amici seconda puntata Serale: Ludovica furiosa con Mameli

In un secondo momento Mameli si è sfogato con Ludovica che però ha risposto in modo acceso e decisamente polemico, senz’altro per aiutarlo ma forse avrebbe dovuto dosarsi un po’: “Non ho detto che non è vero [che potrebbe andare a casa sabato, ndr]: ho detto di non concentrati su questo perché non sai che può succedere. Tu non devi puntare a vincere! Devi puntare a dare te stesso in ogni caso al cento per cento! Quando tu ottieni il risultato sei soddisfatto perché sai che hai dato il cento per cento, che tu abbia vinto o meno. Ti fai condizionare dal fatto che tu dai per scontato che lei scelga te. Quello che ti voglio dire è di non concentrarti su questa cosa! Concentrati sul dare Mameli! Nel momento in cui la Bertè sceglie di eliminarti ed esci almeno sei soddisfatto!”. Effettivamente Mameli non ha tutti i torti e la situazione sembra essere davvero critica per lui se facciamo qualche calcolo sul Serale.

Mameli davvero a rischio? Loredana Bertè imprevedibile

Il regolamento prevede infatti che a scegliere uno dei due candidati all’eliminazione sia proprio la Bertè che finora ha espresso giudizi non proprio lusinghieri su lui soprattutto e su Alvis (che intanto ha cambiato pettinatura): ci sembra scontato quindi che il nome che farà sarà proprio il suo, anche se la cantante potrebbe cambiare idea in base alle performance proposte. L’eliminato della prossima puntata di Amici 18 potrebbe essere Mameli insomma ma non è affatto scontato, e comunque lui darà il massimo, come ha detto a Ludovica (intanto al centro dell’attenzione per i continui gossip su lei e Jefeo): “Nella mia testa – queste le parole di Mameli – so che questa cosa esiste ma farò comunque il massimo per combatterla!”.