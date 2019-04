Alvis capelli, nuovo look ad Amici di Maria De Filippi: c’entra Loredana Bertè?

Nuovo look per Alvis, ad Amici 18 il cambiamento fa parlare parecchio

Al Serale di Amici di Maria De Filippi si parlerà non solo di talento ma anche di altro: ad esempio dei capelli di Alvis che stanno facendo molto discutere nelle ultime ore, se date un’occhiata ai commenti sparsi qua e là nel Web tra Instagram e Twitter. Non sappiamo se il nuovo look è stato pensato dal cantante per il Serale, e cioè se lo manterrà per tutto il programma, ma è certo che il cambiamento sia drastico: finora infatti eravamo abituati a vedere Alvis con i capelli sciolti e ricci oppure legati; adesso invece il cantante porta una pettinatura lunga, apparentemente più corta, e liscia. Cosa si nasconde dietro a tutto questo?

Amici di Maria De Filippi, Alvis cambia taglio: c’entra Loredana Bertè?

Abbiamo come l’impressione che il nuovo taglio del cantante sia dovuto in realtà alle critiche mossegli da Loredana Bertè che lo ha fatto scoppiare in lacrime proprio negli ultimi giorni: la rock star infatti non ha speso belle parole per lui, e su Mameli è stata ancor più pesante, salvo ammettere in entrambi i casi di potersi ricredere con le prossime performance. Dietro a questo cambiamento insomma potrebbe esserci la voglia di lasciarsi il passato alle spalle e di dare un taglio netto con la prima parte del suo Serale: dite che ci sbagliamo e che magari lo ha voluto fare solo per cambiare un po’ senza pensare alla Bertè? Potrebbe essere ma non è da scartare neanche la nostra ipotesi.

Serale Amici 18, il prossimo eliminato sarà uno dei Bianchi?

Continuano a diffondersi intanto le voci sul prossimo eliminato di Amici che potrebbe essere proprio uno dei Bianchi e forse uno tra Mameli e Alvis: sarà una puntata difficile insomma per la squadra di Ricky Martin che l’altra volta è riuscita a spuntarla dalla sfida con Vittorio Grigolo (che ha fatto molto parlare di sé) e i Blu. Staremo a vedere chi la spunterà, visto che non essendo scritto né programmato il talent show potrebbe veder vincere ancora una volta lo stesso team. Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi! Vi lasciamo intanto a un video che vi mostra Alvis con il nuovo look e a uno dei tanti commenti divertenti di Twitter:

Alvis in sala prove ce la sta mettendo davvero tutta, secondo voi come se la caverà domani sera? #Amici18 pic.twitter.com/19s9shUHIV — Amici Fanpage (@AmiciFanpageTw) April 5, 2019