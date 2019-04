Serale Amici, la Bertè contro Jefeo e i prof chiede cambio regolamento: le news

Amici 18 Serale, Loredana Bertè si scaglia contro Jefeo e i prof

A Loredana Bertè non è andato proprio giù che dal Serale di Amici 18 sia stata eliminata Ludovica Caniglia ed è proprio per questo motivo che nelle ultime ore si è scagliata contro i professori, rei a suo avviso di aver difeso la musica di Jefeo: “I professori – si legge nel comunicato stampa diffuso sui suoi profili social e sulle pagine di Amici di Maria De Filippi – premiano Jefeo per ben due volte dandogli un punto e poi non mandandolo a rischio eliminazione”. Se non lo avessero fatto Ludovica non sarebbe uscita secondo la rock star, anche se va ricordato che a metterla a rischio è stata lei, dando per scontate cose che a quanto pare non lo erano affatto. “Forse – si legge ancora – credono di accontentare i giovani, ma non capiscono niente perché nella Trap c’è la qualità e Jefeo non porta qualità”.

Regolamento Serale Amici, proposta della Bertè sul voto della terza puntata

Ecco perché Loredana ha proposto di cambiare alcune regole in vista della terza puntata: secondo lei la prima manche dovrebbe essere giudicata solo dal televoto senza che Jefeo si esibisca; la Bertè vuole dimostrare in altri termini che il cantante dei Blu è solo una zavorra per la squadra intera. Se dovessero vincere i Blu allora avrebbe ragione perché a suo avviso significherebbe che Jefeo non apporta alcun contributo al risultato generale: in questo caso peraltro la Bertè chiederebbe che i professori non votino più. Se dovessero vincere i Bianchi invece sostiene di essere pronta ad accettare il verdetto e promette di non mettere a rischio Jefeo durante la sfida. “Va da sé – si legge inoltre nel comunicato – che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che non avrei nessuna intenzione di fare”.

Serale Amici anticipazioni, Rudy risponde a Loredana: la polemica esplode

Non comprendiamo il motivo per cui Alberto Urso debba essere messo a rischio, anche perché Ludovica, visto quanto detto dalla De Filippi, può dirsi soddisfatta. Così come non crediamo sia giusto un tale atteggiamento, a prescindere dall’idea che si ha di Jefeo: il meccanismo è stato subito chiaro e bisognerebbe smetterla di ragionare pensando che comunque i più bravi non perderebbero mai. Non si sa infatti cosa può succedere e sarebbe il caso di tutelare i cantanti e i ballerini che si ritengono qualitativamente superiori agli altri. Al momento solo Rudy Zerbi ha risposto, piuttosto infastidito peraltro, al messaggio della Bertè sottolineando che questo non è Amici di Loredana e che non comprende il motivo di mettere a rischio Alberto. E pensare che già la polemica di Vittorio Grigolo ci era sembrata eccessiva: non osiamo neanche immaginare cosa accadrà nella terza puntata di sabato 13 aprile.