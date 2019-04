Ludovica Caniglia eliminata seconda puntata Amici: la sorpresa a fine talent

Amici 18, Ludovica Caniglia eliminata alla seconda puntata

L’eliminata della seconda puntata di Amici 18 è proprio lei: Ludovica Caniglia. Nessuno se lo aspettava, visto quanto accaduto questa settimana, ma è successo: a dover lasciare la scuola non è stato né Mameli, questa settimana in crisi per via delle parole di Loredana Bertè e salvato dalla commissione dei professori, né Alvis che la stessa Bertè ha graziato sostenendo di non volerlo mettere a rischio dopo aver visto come ha reagito alle sue critiche. Il percorso di Ludovica all’interno di Amici 18 non è stato pregno di ostacoli: la cantante infatti è stata subito apprezzata dagli insegnanti ed è stata una delle prime ad accedere al Serale.

Le parole di Ludovica dopo l’eliminazione dal Serale

Un vero peccato che sia stata eliminata alla seconda puntata senza aver avuto la possibilità di dare ancora qualcosa a un programma che nella sua fase finale è ancora agli inizi. “Maria – queste le parole della Caniglia –, ci tenevo a ringraziarti. Sei una donna speciale. E ci tenevo a ringraziare i professori per tutti i consigli che mi avete dato. Mi sento più matura musicalmente e anche umanamente. Grazie ai miei amici, vi voglio bene. Grazie a tutto il pubblico”. Ma ripercorriamo assieme la puntata: qui di seguito troverete un riassunto delle sfide di entrambe le manche e un resoconto dei momenti più belli.

Tutte le sfide della prima manche della seconda puntata di Amici 18

Prima sfida, giudica il televoto: Umberto e Ricky Martin VS Vincenzo e Albano Carrisi. Vincono i Blu; Seconda sfida, votano i professori: Giordana VS Vincenzo. Vincono i Bianchi; Terza sfida, votano i professori e Loredana Bertè: Alberto VS Rafael. Prova secretata; Quarta sfida, votano i professori: Mameli VS Valentina. Prova annullata per parità di voti; Quinta sfida, votano i professori: Giordana VS Tish. Prima manche vinta dai Blu.

I tre a rischio sono stati Alvis, Ludovica, e Umberto. Ricky Martin ha proposto di salvare Giordana che però non ha raggiunto il 90% dei voti richiesti dalla scommessa col pubblico. In questa prima manche è stato contestatissimo Jefeo per le sue parole verso Ludovica e, come preventivato, Loredana Bertè è stata al centro di numerose polemiche per via delle sue critiche ai ragazzi. La rock star comunque si è distinta per una scelta che non tutti si aspettavano: come già detto, non ha voluto infierire su Alvis e ha preferito mettere a rischio Ludovica, sicura delle sue possibilità.

Tutte le sfide della seconda manche della seconda puntata di Amici 18

Prima sfida, vota Alessandro Borghi: Mameli VS Vincenzo. Vincono i Blu; Seconda sfida, votano i professori e Loredana Bertè: Duetto di Tish e Vittorio Grigolo VS Ballo di squadra con Chiarlie Siem. Vincono i Bianchi; Terza sfida, vota tutta la commissione. Battle di canto con Ermal Meta e Fabrizio Moro. Prova secretata; Quarta sfida, votano i professori: Umberto VS Jefeo. Vincono i Blu. Seconda manche vinta dai Bianchi.

Vittorio Grigolo ha scommesso col pubblico il salvataggio di Jefeo che però non ce l’ha fatta. A rischio sono finiti Valentina, Tish e Vincenzo: alla fine Peparini ha scelto Tish che si è quindi scontrata con Ludovica. I ragazzi scelti per ottenere punti sono stati Giordana e Rafael (Ludovica), Alberto e Valentina (Tish). Tanti i momenti che meritano di essere ricordati di questa seconda manche: pensate alla pace tra Pio, Amedeo e Alex Britti, oppure al secondo bacio (e a molto altro ancora) tra il duo comico e Ricky Martin. Meno tensione insomma rispetto alla prima manche che effettivamente era partita con troppe polemiche. E per quanto riguarda Ludovica, è stata eliminata, certo, ma può dirsi comunque felice perché a fine puntata Maria le ha comunicato che una casa discografica era interessata a produrla. Tutto è bene insomma quel che finisce bene. Vi lasciamo alle anticipazioni sulla terza puntata del Serale!