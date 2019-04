Alex Britti, pace fatta con Pio e Amedeo dopo la battuta su Luisa Corna

Alex Britti e Luisa Corna, la battuta di Pio e Amedeo molto discussa

Pio e Amedeo sono senz’altro la rivelazione di Amici di Maria De Filippi e di questo Serale che anche con la seconda puntata ci ha regalato tante emozioni e altrettante risate. Prima di riproporre la Canzone di Maria i due comici hanno infatti commentato a loro modo i gossip della settimana, ad esempio il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, per poi rivolgersi ad Alex Britti con una battuta che ha scatenato le risate del pubblico: “Come stai? Hai visto che sai ridere, m…kkə a sorətə”. I comici hanno insomma voluto fare pace, diciamo così, con il maestro di Amici 18 dopo che sui social network l’altra volta si era scatenata una polemica infinita per il modo in cui Alex aveva reagito alla battuta su Luisa Corna.

Pio e Amedeo, scambio di battute con Alex Britti

Vi ricordiamo brevemente cos’avevano detto i due comici la scorsa settimana: “Chi non è cresciuto con i successi di Alex Britti! Soprattutto con un successo tuo, con Lusia Corna, mamma mia, quando Alex si b…bò Luisa Corna. Andate a vedere il calendario 2003 di Luisa Corna, là son cresciuto tantissimo io, sono usciti i baffi e mi è cambiata la voce”. Il pubblico si aspettava qualche risata da parte di Britti che però è rimasto impassibile facendo pensare a tutti di non aver gradito affatto la battuta: in realtà – e potete confermarlo anche voi se seguite Amici dall’inizio – Britti non ha mai elargito sorrisi senza motivo e sembra avere un carattere molto particolare rispetto agli altri maestri della scuola (Celentano esclusa); non è detto insomma che abbia reagito per forza male allo sketch dei due comici (che intanto tra una toccatina e l’altra sono riusciti a far parlare di sé anche questa volta).

Serale Amici 18, tante polemiche anche nella seconda puntata

Quello di oggi comunque ci è parso senz’altro un gesto di pace, o per lo meno uno scambio di battute – Britti ha scherzosamente detto ad Amedeo di non baciarlo come ha invece fatto per la seconda volta con Ricky Martin – che ha messo a tacere la polemica. Polemica su cui – bisogna dirlo – Britti finora non è mai intervenuto. E difficilmente crediamo lo farà, anche perché di polemiche ne sono già scoppiate parecchie: vi ricordiamo infatti che Loredana Bertè ha spinto persino professori e coach a intervenire dopo alcune critiche mosse agli allievi, e che uno dei coach, Vittorio Grigolo, si è preso le critiche del pubblico per alcune cose dette a Umberto Gaudino. E siamo ancora agli inizi!