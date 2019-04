Ludovica e Jefeo si sono incontrati ad Amici: l’attesissimo incontro (Video)

Amici 18, Ludovica e Jefeo si sono incontrati per chiarirsi: ecco cos’è successo

L’incontro di Jefeo e Ludovica è avvenuto. E hanno avuto modo di chiarirsi. Il sentimento che li lega non è stato scalfito dalle polemiche che sono nate durante il Serale di Amici 2019: Ludovica ha messo da parte i consigli di Giordana e ha riabbracciato il suo fidanzato, col quale si vedrà sicuramente una volta terminata anche la sua esperienza televisiva. Ludovica ha spazzato via tutti i dubbi sulla crisi facendo una semplice domanda: “Ciao, amore mio. Come stai?”. Jefeo si è sciolto e ha abbracciato Ludovica. Si sente in colpa per quello che è successo, per quello che la cantante avrebbe potuto pensare di lui.

Jefeo e Ludovica Amici: la storia d’amore continuerà davvero?

Jefeo, con le lacrime agli occhi, non è riuscito a essere chiarissimo con lei: “Vorrei tanto, al di fuori di qui… mi piacerebbe che un giorno… tu puoi fare delle scelte. Tu fuori da qua riprenderai la tua vita. Non so che cosa farai. Da chi andrai”. Dopo la reazione inaspettata di Jefeo dietro le quinte, ha avuto la possibilità di salutare Ludovica, che gli ha detto: “Guardami negli occhi. C’è bisogno di parlare? Per me tutto quello che abbiamo condiviso ha un valore e sono stata tanto male”.

Ludovica e Jefeo dopo Amici: le parole del trapper

Il trapper di Amici 2019 ha chiarito ancora una volta che ha votato dividendo la sfera sentimentale da quella professionale. E spera che Ludovica possa capirlo. Sì, la fidanzata vorrebbe frequentarlo dopo il Serale di Amici, ma Jefeo non è tanto sicuro di questo: “Non so se un giorno continueremo. Se io ci sarò, se tu ci sarai. Ma spero che almeno, fuori da qua, potremmo prenderci un caffè”. Jefeo, però, adesso deve pensare ad altro: Loredana Bertè ha messo in discussione lui e tutta la commissione di professori; Timor Steffens le ha risposto a tono difendendo Jefeo!