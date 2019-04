Giordana Angi, madre ad Amici 18: finalmente la verità sul suo passato

Storia Giordana Angi di Amici 2019: la confessione della madre in diretta

La madre di Giordana Angi ha fatto una magnifica sorpresa a sua figlia durante la quarta puntata del Serale di Amici 18. La cantante non si sarebbe mai aspettata di incontrare sua madre in studio, anche perché è molto impegnata col suo lavoro da hostess. E invece Maria De Filippi riesce sempre a lasciare senza parole tutti. Abbiamo scoperto, grazie a sua madre, qual è la vera storia di Giordana. Durante il suo percorso nella scuola di Amici 2019, ha parlato di diversi avvenimenti accaduti nel suo passato, ma adesso, con l’intervento della madre, abbiamo scoperto tanto altro ancora sulla sua storia.

Serale Amici 2019, la sorpresa a Giordana Angi

Dopo l’accusa pesantissima di Zerbi nei suoi confronti, Giordana è stata protagonista di un magnifico momento. Ha ricevuto una borsa a cui è particolarmente legata: “C’è sempre questa borsa nella mia vita. Ogni volta che cambiamo casa c’è. Forse porta bene. Wow, c’è una felpa della Roma dentro! Da piccolina ero tifosa. Sì, da piccolina soprattutto”. La mamma di Giordana di Amici ha parlato della loro storia difficile ma piena di sentimenti positivi: “Ciao Mimì, sono la tua mamma volante. Questa volta l’aereo mi porta da te. Come ben sai, il nostro rapporto è stato difficile, ma proprio per questo ricco di sentimento. Eri una piccola ragazza, bellissima, spensierata, innamorata dello sport. Per me è stato semplice crescerti”.

Periodo difficile per Giordana di Amici: ecco cos’è successo nel suo passato

Vincenzo Di Primo non è riuscito a trattenere le lacrime durante lo scontro fra Loredana Bertè e Ricky Martin mentre Giordana quando ha rivisto sua madre, la quale ha fatto delle confessioni importanti: "Poi qualcosa è cambiato. C'è stata la separazione, il trasferimento in Francia… Ti sei rinchiusa in te stessa. I tuoi silenzi si sono tramutati in qualcosa di bello che hai scritto su un foglio. Il mio lavoro da hostess mi ha permesso di avere uno stipendio dignitoso, ma ero spesso lontana da voi. Quante volte ti ho lasciata da sola, quanti pianti… ci hai sofferto molto".