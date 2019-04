Renato Zero a Maria De Filippi: “Sporcacciona” e la Bertè applaude felice

Amici 2019, Renato Zero e Maria De Filippi: un simpatico siparietto durante la diretta

Renato Zero è stato l’ospite speciale della quarta puntata del Serale di Amici 2019. Ha affidato una “prova folle” ai concorrenti: Alvis e Alberto Urso hanno cantato Amico, uno dei brani più belli di Zero. Durante l’esibizione è intervenuto anche il cantante, sorprendendo i due allievi. Come al solito, Renato Zero ha fatto una magnifica performance e ha regalato un delizioso siparietto assieme a Maria De Filippi. E Loredana Bertè cosa ha fatto? Ha applaudito a tutti, esibendo un sorriso smagliante. No, non c’è stata nessuna polemica. Ma solo grandissime risate per delle parole dette da Zero alla padrona di casa.

La frase di Renato Zero detta ad Amici che ha sorpreso tutti

Ad Amici, Renato Zero ha detto ai concorrenti che sono molti fortunati di stare in quel programma: “Avete una grande mamma, ragazzi. Vi renderete conto? Sono il numero zero e me ne vanto. Sono fuori dai pronostici. Mi sono salvato. Senza zero non valgo. Senza zero i numeri non valgo un c…o!”. Una parola, questa, ripetuta più volte dal cantautore e Maria De Filippi gli ha chiesto di salutare tutti pronunciandola per l’ultima volta. Ha fatto questa richiesta parlandogli all’orecchio, al che Zero ha esclamato: “Ma sei una sporcacciona! Lo facciamo un’altra volta…”. Questo non è stato l’unico momento esilarante di Amici: avete visto Alberto Urso scappare via da un ragno?

Il consiglio di Renato Zero ai concorrenti di Amici 18

Renato Zero ha poi parlato brevemente della sua storia, dando un consiglio ai ragazzi (seguire sempre le proprie regole e non quelle imposte dagli altri): “Nel 1973 ha esordito un personaggio chiamato Zero. Ho vestito per lui, ho mangiato per lui, ho camminato per lui. Zero il Folle è il nuovo album. Ho cercato di infrangere le regole”. Ad Amici di Maria De Filippi, Zero è stato chiarissimo: “Fatevi il mazzo e cercate di raggiungervi!”.