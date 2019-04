Alberto Urso, fobia dei ragni: il video divertente nella casetta

Amici 18, Alberto fugge via alla vista di un ragno: la grande fobia del tenore

Alberto Urso, il simpaticone della squadra Blu, ha fatto divertire tutti scappando da… un ragno! A differenza dei componenti della squadra Bianca, molto più tranquilli e concentrati sulle ultime polemiche, quelli della squadra Blu trovano sempre il tempo per strappare un sorriso ai telespettatori. E Alberto di Amici 2019 è indubbiamente quello più simpatico di tutti! Un dono, questo di saper rallegrare gli altri, oltre a quello della voce: un connubio di qualità perfetto che lo sta portando molto lontano all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. I telespettatori lo amano alla follia.

Video Alberto Urso e ragno: la reazione del cantante diverte il Web

Dato già come vincitore di Amici 18, Alberto Urso si sta impegando duramente per dimostrare quello che vale. Il suo mentore Vittorio Grigolo gli dà sempre consigli preziosi: sa bene quello che si prova a cantare pezzi lirici davanti a una platea o a un gruppo di ragazzi che amano non solo il bel canto, ma anche chi lo porta sul palco! Adesso non sta facendo parlare per il suo talento ma per la reazione che ha avuto alla vista di un ragno. Valentina, seduta in giardino, è stata “attaccata” da un ragno che, con la sua ragnatela, l’ha inseguita dentro la casetta. Alberto, terribilmente preoccupato, si è rifugiato in bagno chiedendo a Valentina – piegata in due dalle risate – di stare il più lontana possibile da lui perché ha una vera e propria fobia dei ragni.

Ci sembra chiaro che Alberto ha un po’ paura dei ragni, chi viene a salvarlo? 😉 #Amici18 pic.twitter.com/wJHVThg1sw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 19, 2019

Anticipazioni Serale 2019: tutto sulla quarta puntata

Alberto Urso rimane comunque concentratissimo sulla gara. Così come Tish e Giordana: ora più che mai devono dimostrare quello che valgono soprattutto dopo l’ultima sfida che devono affrontare. Cosa succederà nella quarta puntata del Serale? Quest’anno, ad Amici di Maria De Filippi, stiamo assistendo veramente a tutto e Loredana Bertè saprà regalarci ancora delle grandi sorprese!