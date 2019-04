Amici 18, Tish dura con Giordana: “Non ci arriva, vale zero”

Continua lo scontro tra Tish e Giordana: la cantante della squadra Blu sorprende tutti!

Giordana e Tish continuano ad attaccarsi a vicenda. Senza sosta. Vorrebbero fare una prova per dimostrare la loro versatilità. Verrà accettata dalla produzione? Sicuramente! La rivalità delle due cantanti è uno dei temi più importanti del Serale di Amici 2019. Si parla tanto di loro e ormai ci sono due fazioni. Sarebbe interessante vedere chi è più forte al televoto. La sfida delle sfide potrebbe comunque avvenire fra non molte settimane. Prima o poi si troveranno faccia a faccia a giocarsi il posto ad Amici di Maria De Filippi. Nel frattempo continuano ad attaccarsi e a lanciarsi guanti di sfida. A fare l’ultima proposta è stata Tish. Giordana ha accettato, anche se vorrebbe fare pezzi diversi rispetto a quelli del suo repertorio.

Serale Amici 18, Tish racconta la verità sul suo rapporto con Giordana

Dopo aver confessato un fatto particolare del passato di Giordana (e lei si è arrabbiata molto per questo), Tish ha continuato col suo attacco: “Io voglio sapere se lo fa apposta a non capire o se non ci arriva. Devo elencare i generi che ho fatto? Non è che se canti in quattro lingue diverse ma la canzone è la stessa significa che sei versatile. Lei si ricorda i problemi di vita di tutti mentre io le esibizioni di tutti. Non c’è nessuna questione personale. Lei vale zero. Mi dà fastidio quando una persona dice cose non vere”.

Anticipazioni Amici 18: la sfida di Giordana e Tish della quarta puntata

Giodana Angi si è difesa così: “Non sa nemmeno da dove vengo, che cosa ho studiato! Ascolta il mio pezzo di Sanremo… era jazz! Sono disposta ad andare verso di lei. Non le chiedo di cantare in italiano”. Umberto Gaudino (protagonista delle anticipazioni della quarta puntata del Serale di Amici) ha aggiunto: “Si fa una brutta pubblicità da sola”. Tish ha poi spiegato le condizioni della sfida: “Deve trovare quattro brani del suo repertorio per dimostrare che è più versatile di me”. Questo accade all’interno della scuola di Amici 2019. Cosa accade invece fuori? Jefeo e Ludovica stanno facendo tanto chiacchierare!