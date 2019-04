Anticipazioni Serale Amici 2019, Umberto balla con fidanzata (Foto video)

Amici 18 anticipazioni, la fidanzata di Umberto Gaudino fa una grande sorpresa

Umberto Gaudino ha ricevuto una grandissima sorpresa! Quest’oggi ha incontrato la sua fidanzata nella scuola di Amici 2019. Non appena lo ha visto, gli è saltata al collo e non è riuscita a trattenere le lacrime per la forte emozioni. Non si vedono da circa un mese. Umberto non solo ha potuto incontrare la sua ragazza, ma gli è stato fatto un altro regalo inaspettato: danzerà con lei nella quarta puntata del Serale di Amici 2019! Anticipazioni che si aggiungono ad altre indiscrezioni che sono emerse negli ultimi giorni. Si sono baciati, hanno parlato del più e del meno, ma poi hanno subito discusso della coreografia che prepareranno il prossimo sabato. Hanno tutto il tempo necessario per realizzare qualcosa di incredibile!

Anticipazioni quarta puntata Serale Amici: Umberto e Louise insieme

Stando alle anticipazioni di Amici 18, Umberto ballerà con la sua dolce metà nella quarta puntata del Serale. La pagina ufficiale della trasmissione ha dato la conferma: “Che sorpresa! Umberto deve preparare una coreografia con la sua fidanzata Louise. Noi non vediamo l’ora di vederli ballare insieme sul palco del Seralone. E voi?”. Una puntata, la prossima, che si preannuncia a dir poco interessante: non solo vedremo ballare la fidanzata di Umberto Gaudino, ma ci saranno anche degli importanti cambiamenti al regolamento di Amici 2019.

Gossip Amici 2019, ecco cosa c’è da sapere sulle coppie

Dopo avervi parlato di Umberto e Louise, passiamo a un’altra coppia di Amici di Maria De Filippi. Cosa è successo a Jefeo e Ludovica dopo l’esperienza nel talent show? Il padre del trapper ha fatto delle confessioni molto interessanti sui due. Non solo gossip ad Amici, ma anche litigi! Adesso Giordana e Tish si sono spinte oltre, lanciandosi delle accuse che fanno tanto chiacchierare.