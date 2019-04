Ludovica e Jefeo dopo Amici, parla il padre: “Non me lo aspettavo”

Amici 18, Jefeo e Ludovica stanno ancora insieme? Ecco cosa sta succedendo

Jefeo e Ludovica avranno preso il “famoso caffè”? Probabilmente sì. Molti sostengono di averli beccati insieme ma, per il momento, nessuno dei due ha fatto sapere qualcosa in più. Potrebbero aver deciso o di portare avanti la relazione sbocciata all’interno della scuola di Amici 2019 o di dividere le loro strade per rimanere concentrati solo sulla musica. Entrambi hanno firmato un contratto discografico e questo significa che, fra non molto, presenteranno il loro album. Jefeo pubblica di continuo aggiornanti sul suo disco (è al settimo cielo!), ma non intende pronunciarsi su Ludovica Caniglia. E quest’ultima ha deciso di seguire la stessa linea. A raccontare qualcosa in più sui due giovani cantanti, il padre di Jefeo, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv.

Confessione su Ludovica e Jefeo di Amici 2019: le parole del padre

Al papà del trapper è stato chiesto, senza troppi giri di parole, cosa ne pensa della relazione del figlio con l’ex cantante della squadra Bianca e dell’eliminazione di quest’ultima (ha ricevuto un voto anche dal fidanzato): “Devo dire che proprio non mi sarei aspettato che mio figlio spingesse, con il suo voto, la sua fidanzatina Ludovica alla sfida che le è costata l’eliminazione da Amici“. Abbiamo scoperto anche alcune curiosità sull’ex fidanzata di Jefeo e su com’è finita la loro storia. Ludovica sarà più fortunata?

Ludovica e Jefeo non dureranno? Lui concentrato sulla musica

Il papà di Jefeo ha spiegato che, per il momento, il trapper non starebbe pensando all’amore: “Mio figlio è andato ad Amici per diventare un cantante professionista e per lui ora viene prima la musica. Poi tutto il resto. Sono rimasto stupito che abbia nominato Ludovica, ma è coerente con il suo carattere: è molto serio e non voleva fare preferenze solo perché sono fidanzati”. Questo significa che con Ludovica non ci potrà essere futuro?

Ultime notizie Amici 2019: cosa sta succedendo nelle casette?

Mentre scopriamo nuovi gossip su Jefeo e Ludovica di Amici 18, nelle casette è scoppiato il caos: Alberto Urso e Mameli si sono scontrati (è persino intervenuta Loredana Bertè!) e avverranno presto dei cambiamenti al regolamento di Amici voluti fortemente dai professori.