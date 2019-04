Jefeo e Ludovica, la storia non convince i genitori? Prime dichiarazioni

Amici 2019 gossip, Jefeo e Ludovica si sono rivisti?

Cosa sappiamo su Ludovica e Jefeo di Amici 18? All’interno della scuola si sono promessi che, una volta finita l’esperienza in Tv, si sarebbero incontrati (almeno per un caffè), ma non è certo che i due si siano visti davvero. Jefeo ha riabbracciato la sua famiglia ed è volato in sala di registrazione per ultimare il suo album. E Ludovica? Per il momento non hanno pubblicato nessuna Instagram stories insieme (strano): Jefeo ha semplicemente scritto un post sul noto social network per ringraziare tutti i suoi fan che da sempre lo supportano e per parlare del suo disco che uscirà molto presto.

Ludovica e Jefeo dopo Amici 18, parla il padre del trapper

A dire qualcosa sulla storia di Jefeo e Ludovica di Amici 2019 è stato il padre del trapper, che alle pagine del settimanale DiPiù ha detto: “Non saprei che cosa dirle: tutto quello che so è quello che si vede in televisione. Con Fabio non parliamo da tempo. Per noi, come per gli altri genitori dei concorrenti di Amici, sono vietati i contatti con i nostri figli”. Il papà ha raccontato la vera storia di Jefeo di Amici e ha spiegato anche che, in passato, ha avuto una storia piuttosto importante.

Anticipazioni Serale Amici e ultimi gossip sui concorrenti in gara

Mentre Loredana Bertè ha avanzato nuove proposte per cambiare il regolamento di Amici 2019, abbiamo scoperto che Jefeo ha avuto una fidanzata che ha lasciato dopo un periodo di tira-e-molla molto simile a quello che ha attraversato nel programma insieme a Ludovica. Ecco cosa ha raccontato il padre: “Ne aveva avuta una fino alla scorsa estate. Una ragazza di qui, di Cesano Boscone. Poi si sono lasciati. Lei era innamorata, lui un po’ meno. Sono andati avanti un po’. Si sono lasciati e ripresi più volte finché si sono lasciati definitivamente con dispiacere, ma senza traumi”. Jefeo ora può pensare solo alla sua carriera. Basta polemiche! Lo stesso non si può dire di Alberto Urso, che adesso deve rispondere a delle critiche inaspettate.