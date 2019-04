Jefeo dopo Amici 18, le parole del padre e il racconto sull’ex fidanzata

Eliminazione Jefeo Amici 18, parla il padre: ecco cosa ha raccontato sul figlio

Jefeo ha dovuto lasciare la scuola di Amici 2019. È stato lui l’eliminato della terza puntata: molti hanno trovato troppo prematura la sua eliminazione, altri invece hanno detto che “giustizia e stata fatta” (sarebbe dovuto uscire lui contro Ludovica). Jefeo ha sempre spaccato il pubblico di Amici di Maria De Filippi, ma comunque, durante il suo percorso, ha visto germogliare dei piccolo-grandi successi: la sua canzone Silenzio è scaricatissima su tutte le piattaforme digitali di musica e certamente lancerà presto altri brani-tormentone. Un trapper di soli 18 anni, che è riuscito a raggiungere un ottimo traguardo.

Padre e sorella Jefeo, la storia del trapper di Amici

Il papà di Jefeo ha sempre fatto il tifo per lui e, poco tempo prima della sua eliminazione avvenuta in diretta, ha parlato della sua voglia di fare musica: “Mio figlio Fabio non ci ha mai dato problemi […]. Non avevamo notato che avesse talento per la musica. Noi avevamo puntato su nostra figlia Erika: ha una voce bellissima, le avevamo fatto studiare canto, ma lei non era interessata e, infatti, si è diplomata in moda”.

L’ex fidanzata di Jefeo: tutto si ripeterà con Ludovica?

Si è poi passati sul versante “amoroso”. Prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Jefeo ha avuto una fidanzata: “Ne aveva avuta una fino alla scorsa estate. Una ragazza di qui, di Cesano Boscone. Poi si sono lasciati. Lei era innamorata, lui un po’ meno. Sono andati avanti un po’. Si sono lasciati e ripresi più volte finché si sono lasciati definitivamente con dispiacere, ma senza traumi”. Adesso invece ci sono dei grandi dubbi sulla sua relazione con Ludovica di Amici. Continueranno a stare insieme o capiranno, fuori dalla scuola, di non essere fatti l’uno per l’altra?