Jefeo e Ludovica si sono lasciati? Lui non le dà molte speranze

Rottura tra Jefeo e Ludovica fuori da Amici 18? Il trapper non convince

Cos’è successo a Ludovica e Jefeo di Amici 2019? Si incontreranno dopo che il trapper lascerà la scuola (si spera il più tardi possibile)? I fan della coppia sono spaccati: c’è chi, da una parte, è fermamente convinto che i due cantanti siano legati da un sentimento autentico, che sarebbe emerso durante il Serale di Amici 18, e chi, dall’altra, non scommetterebbe nemmeno un soldo bucato sulla loro storia dopo il talent show di Canale 5. Soprattutto dopo una frase pronunciata dal trapper. Una frase emblematica, che potrebbe permetterci di capire tante cose…

La frase di Jefeo: Ludovica è solo un’amica?

Durante il loro ultimo incontro, Jefeo ha salutato Ludovica con una frase che non è passata inosservata: “Non so se un giorno continueremo. Se io ci sarò, se tu ci sarai. Ma spero che almeno, fuori da qua, potremmo prenderci un caffè”. Un caffè per due buoni amici? Se il sentimento fosse stato realmente forte, Jefeo avrebbe sicuramente detto delle frasi ben diverse. Forse è molto riservato… forse! Il trapper ha comunque dato un bacio di “addio” alla sua fidanzata e le ha promesso che, comunque andranno le cose, si incontreranno fuori dal contesto televisivo. Nessuna conferma per Ludovica, palesemente innamorata di Jefeo. Quest’ultimo potrebbe raggiungerla presto visto che è a rischio eliminazione assieme a Tish.

Regolamento stravolto: Jefeo a rischio eliminazione per volere di Loredana Bertè

La proposta rivoluzionaria di Loredana Bertè (così l’ha definita la produzione di Amici di Maria De Filippi) potrebbe sparigliare le carte: potremmo assistere a sfide fra titani ben prima della finale di Amici. Non sarà tutto nelle mani dei professori e del giudice, ma anche in quelle del pubblico che, dalle prossime puntate, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale.