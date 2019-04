Eliminato Amici terza puntata Serale: Tish delude, Jefeo sorprende

Anticipazioni Serale Amici 18, eliminato terza puntata del 13 aprile 2019

Il terzo eliminato di Amici 2019 potrebbe sorprendere tutti. Potrebbe uscire un cantante ritenuto forte non solo dalle due squadre, ma anche dai professori. Nella scuola sono rimasti allievi con grandi potenzialità, che hanno largamente dimostrato di che stoffa sono fatti. Quindi le prossime eliminazioni faranno sempre discutere: tutti i concorrenti del Serale di Amici 18 hanno un largo bacino di fan, soprattutto i cantanti, che al televoto – se la proposta di Loredana Bertè dovesse venire accetta – avrebbero sicuramente la meglio su tutti i danzatori. È raro che un ballerino vinca Amici di Maria De Filippi: Andreas Muller è stato l’eccezione che conferma la regola. Una vittoria stra-meritata e non proprio prevedibile, considerato che, contro di lui, aveva Riki, che ha sfornato dischi di platino in men che non si dica.

Tish eliminata ad Amici 18? Giordana ha una proposta contro di lei

Tish potrebbe essere l’eliminata della terza puntata di Amici 2019? Giordana Angi ha avanzato una proposta per mandare subito a casa la sua avversaria! Tish è già finita una volta in sfida e probabilmente tutti gli insegnanti potrebbero decidere di proteggerla, scegliendo al suo posto Jefeo, che si è proposto di sfidare Alvis. Una sfida che accontenterebbe la Bertè, che si è battuta affinché il prossimo eliminato di Amici possa essere Jefeo.

Alberto Urso salvo fino alla finale di Amici 2019?

Poco ma sicuro non vedremo in sfida, nella terza puntata del Serale di Amici 18, Alberto Urso, il quale – secondo Giordana Angi – ha già vinto il programma per la commissione formata dai professori. Sarà davvero così? Tirando le somme, gli unici davvero a rischio sono Tish e Jefeo. La prima non può assolutamente permettersi di fare errori, come è invece successo durante l’ultima diretta. La sfida contro Ludovica le ha dato maggior forza e coraggio?