Jefeo eliminato terza puntata Amici: la reazione di Valentina e la promessa ai fan

Serale Amici, terza puntata 13-14 aprile: Jefeo fuori dal talent show

Dalla terza puntata del Serale di Amici 18 è stato eliminato Jefeo, tra i primi ad entrare nella scuola e tra gli ultimi ad essere ammessi alla fase finale. Si è trattato di un momento difficile perché il ragazzo è stato senz’altro uno dei protagonisti di quest’edizione e forse non meritava di uscire oggi: se ci pensate, in effetti, nella Squadra Bianca ci sono ragazzi meno talentuosi, ad esempio Mameli che in nel corso del Serale sta riproponendo sempre sé stesso e le sue melodie, e la Bertè è stata una delle prime a farlo notare. L’eliminazione di Jefeo non passerà inosservata anche per via del giudizio della rock star che lo riteneva poco talentuoso (forse esagerando un po’, ammettiamolo).

Amici terza puntata, i ringraziamenti di Jefeo e la reazione di Valentina

Subito dopo l’eliminazione le parole di Jefeo sono state chiare e piene di gratitudine per un programma che gli ha dato davvero tanto: “Sono qui da tantissimo proprio – ha dichiarato il trapper – ed essere arrivato qua a 18 anni è tanto! Ci tenevo tanto a ringraziare voi, il pubblico, i ragazzi sia della Squadra Bianca e della Squadra Blu, anche te per avermi dato fiducia. Ci sarà un nuovo inizio e niente di più niente di meno: ci saranno grandi novità come sempre!”. Delle belle parole che hanno commosso Valentina Vernia che ha spiegato a Maria di tenere tanto al ragazzo: “Noi siamo diventati una famiglia, ma davvero davvero”. Ripercorriamo assieme i momenti più belli della puntata soffermandoci sulle sfide delle due manche e ricordandovi che la proposta della Bertè è stata accettata solo a metà: le sfide sono state giudicate tutte col televoto ma Jefeo, a differenza di quanto richiesto dalla cantante, si è potuto esibire.

Serale Amici 18, tutte le sfide della prima manche

Prima prova, proibitiva Sei bellissima: Jefeo VS Mameli. Vince Jefeo; Seconda prova, stili a confronto: Umberto (latino) VS Valentina (hip hop). Vince Umberto; Terza prova, prova secretata (vale 3 punti): Tish VS Giordana. Vince Giordana; Quarta prova, interpretazione ballo: Rafael VS Vincenzo. Vince Vincenzo; Quinta prova, canto: Mameli VS Alberto. Vince Alberto.

La prova è stata vinta dai Bianchi e Vittorio ha potuto salvare uno dei suoi con la scommessa col pubblico: Vincenzo Di Primo ha ottenuto il 94% delle preferenze sulla percentuale richiesta (90) ed è riuscito a superare la prima manche senza finire in sfida. Ad essere messi a rischio sono stati invece Alberto, Tish e Jefeo: la scelta di quest’ultimo da parte dei professori ha mandato su tutte le furie Loredana che infatti ha discusso animatamente con Rudy. La seconda manche è stata altrettanto combattuta: vediamo subito tutte le sfide.

Serale Amici 18, tutte le sfide della seconda manche

Prima prova, duetto con ospite: Tish con Ornella Vanoni VS Il Volo con Giordana e Mameli. Vince Tish; Seconda prova, ballo contro canto: Alberto VS Umberto. Vince Alberto; Terza prova, guanto di sfida di Rafael a Vincenzo. Vince Rafael; Quarta prova, Alvis contro Valentina. Vince Alvis.

A questo punto Maria ha dato a Ricky Martin la possibilità che si dà a coloro che stanno perdendo, quella cioè di aprire una busta d’oro e di scommettere il tutto per tutto sull’esibizione di uno dei suoi: se lui avesse scelto un cantante la Squadra Blu avrebbe dovuto scegliere un ballerino e se avesse scelto un ballerino i Blu avrebbero dovuto scegliere invece un cantante; i due si sarebbero dovuti scontrare e il vincitore avrebbe fatto vincere tutta la Squadra a prescindere dal punteggio. Alla fine Ricky si è giocato il tutto per tutto, anche se Maria poi gli ha fatto vedere le carte e gli ha mostrato che con la prova secretata avrebbe vinto la manche ottenendo 3 punti in più: è stato un gran rischio insomma, anche se alla fine ha trionfato.

La sfida interna ai Blu: Valentina elimina Jefeo

Subito dopo è partito il concorso interno alla Squadra Blu che ha visto sfidarsi prima Alberto e Tish e vincere Alberto, poi Tish e Vincenzo e a vincere è stato il ballerino, infine Tish e Valentina e a vincere è stata Tish. La sfida è stata combattutissima ma alla fine Jefeo, dopo una puntata segnata da polemiche, gaffe – pensate a quella di Maria De Filippi o a quella di Ornella Vanoni – e anche qualche bacio, ha dovuto abbandonare il talent show. Tanti auguri al trapper e che il suo futuro sia radiosissimo! Per lui e per tutti!