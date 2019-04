Rudy Zerbi è una furia con Loredana Bertè per Jefeo: “Ci hai presi tutti per il c…o!”

Loredana Bertè, è guerra ai professori: Rudy Zerbi non ci sta

Il momento era attesissimo e finalmente è arrivato: la fine della prima manche della terza puntata del Serale di Amici 18 ha visto vincere i Bianchi ed è stata testimone di una scelta, quella dei professori, che a Loredana Bertè non è andata affatto giù. Cos’è successo esattamente? La commissione questa volta ha deciso di non salvare Jefeo e ha spiazzato la rock star italiana che ha sottolineato apertamente l’incoerenza degli insegnanti: perché la scorsa settimana lo hanno salvato dall’eliminazione e questa volta no?

Jefeo a rischio eliminazione: la Bertè incredula

“Questa è l’incoerenza totale dei professori – così la Bertè ha parlato della commissione –. La scorsa settimana l’hanno difeso a spada tratta come fosse Eminem. Adesso hanno cambiato idea: non è più il gran talento della scorsa settimana? Ma io penso – ha poi aggiunto sottolineando una presunta strategia degli insegnanti – che Alberto possa buttare via qualcuno che vi piaccia veramente”. “Tu stai guardando un altro programma?”, questa la domanda di un Rudy tutt’altro che felice per queste insinuazioni, su cui peraltro era intervenuto già all’inizio della puntata. “Io sono sveglia – ha sottolineato Loredana – e sto in questo programma. Hai cambiato idea!”. Il punto tuttavia non è tanto il battibecco avvenuto tra la Bertè e tra Rudy quanto la scelta che la cantante ha fatto alla fine sorprendendo tutti.

Serale Amici, la scelta di Loredana fa infuriare Rudy

Pur avendo proposto di eliminare Alberto infatti e pur essendoci finito proprio Alberto a rischio, Loredana ha scelto di mettere a rischio Jefeo con la seguente motivazione: “Mi avete fre…ato già una volta con Ludovica – queste le sue parole – e non mi faccio più fre…are. Non voglio più mettere a rischio il talento!” (per fortuna comunque per Ludovica c’è stata una bella sorpresa a fine puntata). “Ci hai preso tutti per il c…o!”, ha così risposto Zerbi che ha sottolineato i suoi continui cambiamenti d’idea. E non è stata ovviamente l’unica polemica della puntata se pensate a quello che è successo proprio all’inizio e che ha coinvolto cantanti estranei al talent show.