Amici 18 diretta, polemica stravolge tutto e Jefeo si salva: “Non vi credo”

Serale Amici 2019, Loredana Bertè contro tutti: i professori travolti dalle critiche

La bomba è esplosa nella terza puntata del Serale di Amici 18! Loredana Bertè ha ribadito quello che pensa sui cantanti e suoi professori. Tra questi ultimi è intervenuto solo Rudy Zerbi: ha spiegato chiaramente che non si sarebbe mai aspettato di ricevere delle accuse così pesanti da un’artista come la Bertè. Si è parlato della polemica scatenata dalla cantante per un’intera settimana e si è giunti a una conclusione. Maria De Filippi ha spiegato qual è stata la decisione presa dalla produzione. Il giudice di Amici 2019 è stata ascoltata attentamente e qualcosa cambierà da oggi in poi durante il Serale.

Diretta Amici 18, Rudy Zerbi risponde alla Bertè

Rudy Zerbi ha preso immediatamente la parola: “Io non faccio giochetti. Questa cosa che hai detto ha infastidito tutti noi insegnanti. Da un’artista come te, non mi posso aspettare queste cose: i gusti sono gusti e la musica è di tutti. Io non la penso come te”. Loredana Bertè non ha cambiato posizione e ha fatto un affondo ai professori di Amici 18: “Jefeo ha dei limiti. Non credo alla vostra buona fede. Ci sono questioni tecniche evidenti. Voglio dimostrare alla squadra Blu che non è forte”. La Bertè è riuscita ad apportare dei cambiamenti nel regolamento di Amici 2019.

Regolamento Serale Amici cambiato? La spiegazione della De Filippi

Durante la diretta della terza puntata di Amici 18, Maria De Filippi ha spiegato qual è stata la decisione presa: “Nella prima manche non ci sarà il voto della commissione, ma verrà aperto il televoto. Ha chiesto alla produzione che Jefeo non si esibisca e ha anche chiesto l’eliminazione di Alberto. Ti do la risposta: in merito alla proposta, verrà aperto il televoto. In merito all’esclusione di Jefeo, la produzione non accoglie la proposta di Loredana Bertè perché viene ritenuta iniqua l’esclusione di un concorrente”.

Loredana Bertè insoddisfatta: la prova proibitiva viene ridicolizzata

La risposta di Loredana Bertè non è tardata ad arrivare: “Questa è una mancanza di rispetto”, frase rivolta anche a quei cantanti che non hanno accettato di fare come avrebbe voluto la prova proibita. Mameli, ad esempio, ha recitato un lungo testo con cui ha spiegato l’importanza di comunicare mentre Alvis si è astenuto perché conscio dei suoi limiti vocali. Jefeo è invece stato paragonato a Renato Zero: e non è stato proprio un bel complimento… anzi! A proposito di Jefeo: è vero che la sua relazione con Ludovica è giunta al capolinea?