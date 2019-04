Nuovo regolamento Serale Amici 18: ecco cosa c’è da sapere

Amici 18 Serale: Loredana Bertè stravolge tutto!

Il regolamento di Amici 2019 potrebbe cambiare a seguito di alcune richieste fatte dal giudice Loredana Bertè. Pensa che i professori abbiano troppo potere decisionale. Avrebbero così la possibilità di salvare chi vogliono, anche i più “deboli”, mettendo a rischio invece allievi più talentuosi. Farebbero tutto questo – secondo la Bertè – anche per ingraziarsi il pubblico. La scelta di salvaguardare Jefeo avrebbe avuto proprio tale fine. Per questa ragione ha intenzione di creare un nuovo regolamento del Serale di Amici 2019 per permettere ai più bravi di andare avanti e per dare al pubblico da casa la possibilità di votare i propri favoriti.

Novità regolamento Serale Amici 2019: i punti fondamentali

Il regolamento del Serale voluto dalla Bertè conterrebbe questi punti fondamentali e avrebbe delle condizioni speciali in vista della terza puntata per non dare la possibilità a Jefeo di venire nuovamente salvato (lui e Tish potrebbero essere eliminati). Scoprirete tutto qui:

Solo tramite il televoto viene decretata la squadra vincente; Jefeo non si esibisce: se dovesse vincere la squadra Blu, questo dimostrerebbe che il suo contributo è nullo, Alberto Urso va in sfida qualora dovesse perdere la squadra Blu; I professori di Amici 2019 vengono spogliati di ogni funzione; Viene dato maggior peso al televoto in quanto è la gente da casa che comprerà i dischi dei cantanti e andrà agli spettacoli dei ballerini.

Regolamento Amici della Bertè: le dichiarazioni del giudice

Loredana Bertè ha chiesto di rivoluzionare il regolamento di Amici, ma non è chiaro perché voglia Alberto Urso in sfida (lui che ha tutta la commissione schierata dalla sua parte): “Obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico – si legge nel comunicato pubblicato dalla pagina Facebook di Amici di Maria De Filippi –, mi troverò a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenz. Cosa che non avrei nessuna intenzione di fare”. La Bertè ha risposto a tutti gli insegnanti dicendo che non hanno capito niente: “Ce l’ho con i loro giochetti che vengono fatti a scapito del talento”.