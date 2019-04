Serale Amici, è caos in studio: la Bertè attacca Renato Zero, Mameli polemico

Amici, al Serale è scontro con Loredana Bertè

La terza puntata del Serale di Amici è iniziata tra le polemiche con una Loredana Bertè che non ha gradito affatto il comportamento delle due squadre: come ben sapete, la rock star italiana aveva chiesto ai ragazzi di esibirsi sulle note di Sei bellissima ma non ha visto niente di buono in nessuna delle esibizioni che ha visto. Le esibizioni sono state due: Jefeo si è esibito per i Blu e Mameli per i Bianchi; a vincere è stato il primo che però non è piaciuto per niente alla giudice. Niente di diverso possiamo dire su Mameli che invece di cantare ha preferito fare un monologo, piuttosto imbarazzante, a dire il vero, basato su un concetto ben preciso: non esiste solo la tecnica ma anche altro, e non bisogna mettere limiti all’arte.

Serale Amici, Loredana critica aspramente Jefeo: “Una presa in giro”

“Volevo dire alla Bertè che quello che sto facendo è lontano un miglio da quello che faccio”, queste le parole di Jefeo prima della prova: un’esibizione che non aveva alcuna intenzione secondo la Bertè che infatti ha giudicato il tutto “un disastro”: “L’hai cantata senza nessuna intenzione – queste alcune delle sue parole –, non te ne fre…ava niente!”. “Per me – questa la risposta di Jefeo – già averla fatta è tantissimo, per me va bene così: il mio l’ho fatto”. “Era una presa in giro. Tu sei l’allievo e io sono la giudice”, così ha chiosato la Bertè, e ha avuto ragione perché per quanto Jefeo si sia sforzato, a differenza di Alvis e Mameli, si vedeva che si stesse esibendo tanto per fare il compitino.

La frecciatina della Bertè a Renato Zero dopo l’esibizione di Mameli

“Io non sono qui – queste alcune delle parole scritte da Mameli per l’esibizione della terza puntata del Serale – perché ho la voce più bella del mondo, sono qui per un motivo diverso: voglio comunicare quello che sono, voglio comunicare le mie emozioni del pubblico. I limiti non esistono: siamo solo noi a crearli”. Mameli ha fatto l’elenco di tantissimi nomi di grandi autori, “a cui tu non appartieni, questo è sicuro”, queste le parole della Bertè alla fine dell’esibizione, per poi aggiungere “Mi sembri Renato Zero quando s’incensa da solo” senza correggersi quando Maria ha esclamato un “Povero Renato!” in difesa del cantante. “In questo brano – ha poi concluso la Bertè – non mi hai comunicato niente”.

Amici 18, la polemica di Mameli è inutile

Non si può dire che Loredana abbia torto su Mameli: ci sono tanti modi per rivisitare un brano e per portare sul palco una versione diversa da quella a cui si è abituati. Non comprendiamo perché Mameli non abbia osato, visto che è abituato a proporci mash up e lavori differenti, e forse invece di fare una sterile polemica strappa-applausi avrebbe potuto sorprenderci con qualcosa di suo.