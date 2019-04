Vittorio Grigolo bacia in bocca Pio ad Amici, il gesto che sorprende (Video)

Bacio Vittorio Grigolo – Pio ad Amici 2019: il video diventa virale

E questa volta è toccato a Vittorio Grigolo! Ha baciato Pio con grande trasporto. Ormai in ogni sketch del duo comico pugliese c’è sempre un bacio: questa volta Ricky Martin è rimasto “a bocca asciutta”. Grigolo gli ha rubato la scena. Nessuno si sarebbe aspettato di assistere a qualcosa del genere mentre le critiche alla capigliatura del coach della squadra Blu erano più che prevedibili: gli hanno chiesto se questa sera gli hanno fatto la permanente. Sa come stare allo scherzo, Grigolo, e infatti ha risposto al “complimento” con un bacio appassionato. Il video di Vittorio Grigolo e Pio che si baciano è già diventano virale. Ci saranno sicuramente altre scene di questo tipo: Amedeo, per esempio, ha deciso di regalare un orso di peluche al “suo” Ricky.

Il look di Vittorio Grigolo preso di mira da Pio e Amedeo

Non appena c’è stato il bacio di Pio e Grigolo ad Amici 2019, Amedeo ha commentato: “Non puoi far vedere niente che subito ti imitano!”. Poi è ritornato a criticare il look di Vittorio Grigolo: “Gli mancano solo le sopracciglia ad ali di gabbiano e si trasforma in Gianni Sperti”. Amedeo ha invece inventato una storia sul tenore: “C’è stato in passato un fatto increscioso. Bisogna denunciare certe cose quando accadono. Gli avevano chiesto il bis ed è stato aggredito!”. Risate, per Grigolo, ma anche lacrime: ha visto sfidarsi due dei componenti della squadra Blu. Alberto Urso è invece salvo e questa sera ha sorpreso tutti con la risposta ai Bianchi!

Serale Amici 18, tutto quello che è successo nella diretta

Cos’altro è successo nella terza puntata del Serale di Amici 18? C’è stato un accesso diverbio tra Tish e Giordana: questa volta non si sono state zitte e se ne sono dette di tutti i colori! Loredana Bertè ha invece sorpreso per quello che ha detto su Jefeo. Succederà tanto altro ancora…