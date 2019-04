Alberto Urso zittisce tutti ad Amici 18, reazione inaspetta del tenore

Diretta Serale Amici 18, Alberto sorprende rispondendo a Mameli: un’altra polemica!

Anche Alberto Urso al centro delle polemiche di questo Serale di Amici 2019. Mameli ha detto che ha una grande tecnica, ma si ripete sempre in ogni esibizione. Secondo lui arrivare alle note alte non è tutto. E Alberto non è “tutto acuti”. Ha dimostrato più di una volta di essere intenso e, quando si esibisce, manda in visibilio il pubblico. Durante questa settimana ogni concorrente ha fatto delle critiche nei confronti di uno o più componenti della squadra avversaria. L’unico che si è astenuto è stato il tenore di Amici 18, che preferisce invece fare tanti complimenti… soprattutto a Giordana Angi!

Alberto Urso sa solo cantare bene? Il pubblico non è d’accordo

Dopo l’inaspettato litigio di Tish e Giordana, Alberto ha voluto rispondere a Mameli: “Volevo semplicemente dire che quando canto il mio obiettivo è quello di trasmettere emozioni a quelli che mi ascoltano. Le persone non sono stupide. Sanno bene se sono vero o se sono finto. Io ho studiato tanto, è vero, ho una buona tecnica. Ma ho ancora tanto da studiare. Devo imparare a interpretare le canzoni come fa Giordana”. Alberto Urso ha voluto mettere un punto sulla polemica: “Però accetto il tuo gusto. Cantiamo, dai. Ci dobbiamo divertire!”.

Amici 2019, Alberto Urso vince tutto?

Alberto Urso si avvicina sempre di più alla vittoria di Amici 2019 (e ci sono diversi fattori che giocano a suo favore). Vittorio Grigolo è sempre dalla sua parte. Dopo la sua esibizione, si è complimentato con lui: “Sono molto contento. Mi ha trasmesso tantissime emozioni. Ha sia l’anima classica sia l’anima rock. Lui è qui per condividere il suo linguaggio con tutti i giovani”. Alberto Urso potrà essere tranquillo per tutta la durata del Serale di Amici? Loredana Bertè potrebbe provocare altra confusione!