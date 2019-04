Tish e Giordana brutto litigio Amici: pubblico protesta, frasi pesanti

Amici 2019, Tish contro Giordana: la lite infiamma lo studio!

Al Serale di Amici 18 è avvenuto un grande litigio tra Giordana e Tish. Il più grande! Non avevamo mai visto le due cantanti così arrabbiate. Dopo le critiche reciproche lanciate da una casetta all’altra, questa sera c’è stato il confronto-scontro, che comunque non ha visto vincitrice nessuna: ognunano di loro ha la propria verità e non si arriverà mai a una conclusione definitiva. Parafrasando le parole di Alex Britti: probabilmente dovranno deporre l’ascia da guerra e collaborare per creare qualcosa di bello. Sono entrambe molto brave, sono indubbiamente diverse, ma solo dalla diversità può nascere qualcosa di originale.

Tish critica Giordana e il pubblico protesta

Maria De Filippi, dopo il caos creato da Loredana Bertè, ha presentato così Tish e Giordana: “Questa è una sfida molto sentita dalle due. Tra le cantanti c’è un pizzico di rivalità”. La cantante dai capelli arancione ha spiegato cosa non le piace della sua avversaria: “Giordana invece di cantare parla. Non è in grado di cantare. Io invece canto dall’inizio alla fine. Lei interpreta solo e a volte canta”. Frasi che hanno portato il pubblico a protestare. C’è stato anche un momento – durante la settimana – in cui ci sono state delle inaspettate parolacce!

Diretta terza puntata Serale Amici 2019: Giordana Angi non si trattiene

Giordana Angi ha risposto in questo modo: “Se canto è perché scrivo, altrimenti non riuscirei mai a cantare. Le mie canzoni mi danno forza. Non faccio dell’imprecisione della nota un dramma. Scusami, Maria, oggi sono un po’ emozionata. Adesso sto per cantare un brano di Mina: non è proprio semplice. Voglio farlo al meglio e vorrei avere un feedback da Beppe Vessicchio. Tish adesso sta dimostrando quello che pensa davvero di me”. Questa sera si è capito ancora meglio qual è il ruolo di Vessicchio, che ha commentato così l’esibizione: “Nulla da dire sull’aspetto tecnico. Giordana è uguale a sé stessa. Magari non incontra il gusto di Zerbi. Ci può stare. Ho sentito questo brano un migliaio di volte ai provini. Ma con questa personalità raramente”.

Amici 2019, Tish chiude la polemica dopo il sostengo di Rudy

Cosa c’entra Zerbi? Ha criticato aspramente Giordana: “Io credo che quello che ha detto Tish è giusto. Tu metti sempre te stessa davanti alla canzone. Sei sempre la stessa. Nelle cover uguale. Al tuo concerto, me ne andrei dopo la terza canzone”. A concludere la polemica è stata Tish: “Io, quando canto una canzone, cerco di trovare il vero significato. Sinceramente Giordana ha un pregiudizio nei miei confronti. Mi dice che sono finta solo perché le sto antipatica”.