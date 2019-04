Amici 18, Tish furiosa con Giordana: “Vai a casa!” (con parolaccia finale)

Tish contro Giordana al Serale di Amici 18: volano stracci… e parolacce!

Non abbiamo mai visto Tish così arrabbiata! Giordana è riuscita a farla spazientire parecchio. In questi giorni ha in bocca solo il suo nome ed è arrivata alla conclusione che è meglio avere un’ultima sfida con lei per capire chi è la più meritevole di stare ad Amici 2019. Perché questa fretta di sfidarsi con la sua nemica? Non sarebbe meglio cantare (e cantarsene quattro) alla finale di Amici? Anche perché non è poi così certo che vinca Giordana. Tish le ha detto chiaro e tondo che non ha nessuna intenzione di accettare la sua proposta perché la trova assurda e anche perché è un modo per mettersi al centro dell’attenzione. Valentina l’ha infatti attaccata chiamandola egocentrica!

Amici 2019 news, Giordana egocentrica? L’accusa di Valentina

Ecco cosa ha detto Valentina contro Giordana: “Quanto egocentrismo! Il discorso è nato da Jefeo. A Loredana Bertè non piace Jefeo e quindi vuole dimostrare delle cose. Ma cosa c’entra tirar fuori Tish e Giordana che sono le ultime che dovrebbero parlare? Se Loredana dovesse vedere Giordana e Tish davanti a lei, direbbe: ‘Brave, ma che me ne f…e!’. Sono comunque Jefeo e Tish i due possibili eliminati della terza puntata. Avverrà una sfida proprio tra loro due? Ricordiamoci che è possibile anche che sia la stessa squadra a perdere i due match.

Tish si scatena! Giordana le risponderà ancora?

Alle ennesime parole di Giordana contro Tish, quest’ultima le ha risposto a tono, non risparmiando delle parolacce a sorpresa (tutte quelle che non ha potuto dire negli ultimi giorni!): “Giordana è ossessionata con me. Una proposta del genere è una str…ata colossale! Io sinceramente vivo la mia vita senza pensare a Giordana. Può anche prendersi i suoi bagaglietti di m…a e andarsi a fare in c… a casa! Non so cosa vuole dimostrare scontrandosi con me. Lei si deve scontrare con tutti! Non sei un autore, torna a casa, vaff…ulo!”.

Anticipazioni Serale Amici 2019: nuove sfide e nuovo regolamento

Giordana ha anche avuto una lite esagerata con Mameli, che si è semplicemente permesso di dire la sua. Ne vedremo ancora delle belle, soprattutto dopo i nuovi cambiamenti del regolamento di Amici 2019. Prima o poi, assisteremo anche alla sfida tra Giordana e Tish, come ha fatto capire quest’ultima: “Deve dimostrare che è più forte di tutti noi messi insieme. Non solo di me. Non è ancora il momento per la sfida. Sfidiamoci ad armi pari, quando anche io avrò i miei pezzi. Io so scrivere bene in inglese come lei sa scrivere bene in italiano”. Bisogna pazientare ancora un po’.