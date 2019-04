Serale Amici 2019, lite distrugge squadra Bianca: legami si spezzano

Fratture nella squadra Bianca: Loredana Bertè sconvolge tutti i componenti durante il Serale di Amici 18

La squadra Bianca è in crisi nera! La tensione è alle stelle dopo la richiesta di Loredana Bertè di stravolgere il regolamento di Amici 2019 e dopo la decisione di affidare a tutti i concorrenti una prova proibitiva: dovranno cantare Vacanze Romane e Sei bellissima, due gioielli della musica italiana. Che risultano però assolutamente difficili per Mameli, Alvis e Jefeo, che fanno un genere lontanissimo da quello dei due pezzi proposti. Questa è stata altra benzina sul fuoco. E alcuni componenti dei Bianchi hanno perso la pazienza. Indovinate chi? Sì, Giordana Angi è sempre al primo posto: non riesce mai a trattenersi e si è nuovamente scagliata (in maniera a dir poco esagerata) contro un incredulo Mameli.

Serale Amici news, Giordana esagera con Mameli: l’attacco immotivato

Ad Amici 2019, Mameli ha spiegato che, secondo lui, le due canzoni proposte dalla Bertè agevolano Giordana e non certamente lui e che quindi lei dovrebbe vederli come due regali. Una frase, questa, che ha mandato su tutte le furie Giordana, che lo ha attaccato in questo modo: “Quando io parlo di una prova, parlo di te? Ma che ne sai tu che è un bel regalino per me! Io non faccio bene le cose perché ho qualcosa, ma perché ricevo dei regalini. Se tu sei così bravo, perché non la fai tu? Ma chi mi ha fatto i regali nella mia vita?”. Probabilmente l’avranno irritata anche le parolacce sparate contro di lei da Tish.

La risposta di Mameli a Giordana

Mameli, che cerca sempre di non perdere la pazienza (soprattutto quando non serve), le ha detto molto semplicemente: “Tu sai solo inalberarti. Tu non pensi mai per te, pensi sempre per gli altri! Sei sempre arrabbiata!”. Giordana ha continuato ad attaccarlo. Vuole dimostrare a tutti di avere qualcosa da raccontare, per questo aveva deciso di sfidare Tish. Che però ha rifiutato questa sua proposta.

Amici 18 news, Tish contro Giordana nella terza puntata del Serale?

Tish vuole ancora crescere all’interno della scuola. Non è arrivato il momento di lasciare il programma. Anche se potrebbe essere proprio lei l’eliminata della terza puntata! Ora come ora, con il nuovo regolamento di Amici 18, tutto può succedere!