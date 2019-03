Orietta Berti, la rivalità con Ornella Vanoni: l’inaspettata verità

Orietta Berti e la rivalità con Ornella Vanoni: la cantante svela un’importante verità

Arriva una verità inaspettata sulla tanto discussa rivalità tra Orietta Berti e Ornella Vanoni. Scendendo nel dettaglio le due regine della musica hanno spesso fatto sapere di non andare poi così tanto d’accordo. In particolare, i rapporti si sarebbero rovinati a causa del Festival di Sanremo, precisamente l’edizione del 1966. Una storica lite la loro, di cui si parlò per molto tempo. Entrambe ne hanno parlato più volte dello scontro avvenuto per l’esibizione in coppia del brano Io ti darò di più. Secondo quanto ha sempre dichiarato Orietta, la Vanoni non l’avrebbe voluta come partner. Non solo, Ornella non avrebbe neanche voluto fare la foto insieme alla collega, in quanto pare la considerasse “troppo colorata”. Questo rifiuto diede origine a una rivalità storica. Ora, attraverso un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, Orietta confessa che in realtà sono grandi amiche. La nota cantante ricorda quanto accaduto in quel lontano 1966 e poi ci tiene a precisare di volere un bene dell’anima a Ornella. Una verità inaspettata, visto che da sempre il pubblico pensa che tra loro ci sia una certa rivalità. Orietta spiega ora cos’è accaduto davvero.

Orietta Berti, la verità sulla rivalità con Ornella Vanoni: “Siamo come due sorelle”

Nel corso dell’intervista, Orietta rivela il significato di ogni sua singola canzone. Arriva il momento di parlare di Io ti darò di più e non può non ricordare quanto accaduto con Ornella. “Anche qui ho avuto un po’ da discutere. Con Ornella Vanoni. Dovevamo cantarla insieme a Sanremo, ma lei all’inizio voleva interpretarla con un uomo, diceva che il contrasto avrebbe funzionato di più”, rivela Orietta. Fino a qui, non troviamo nulla di strano. Ma ecco che la Berti fa una confessione davvero inaspettata sulla sua collega: “E pensare che oggi siamo come due sorelle, le voglio un bene dell’anima”. Sembra proprio che, in realtà, tra le due ci sia invece un bellissimo rapporto di amicizia.

Orietta Berti, nessuna rivalità con Ornella Vanoni: “Ve la siete inventata voi”

La giornalista non può non chiedere della loro rivalità, tanto discussa in quegli anni. Su questo punto, Orietta spiazza: “Ma quella ve la siete inventata voi giornalisti, noi ci siamo limitate a fare un po’ di teatro. Con l’ironia che abbiamo entrambe”. Dunque, nessuna rivalità tra le due regine della musica, Orietta e Ornella!