Amici 2019, Maria De Filippi spaesata: “Non vorrei fare la figura della scema”

Vincenzo e Rafael, la sfida ad Amici 2019 infiamma la puntata

Ad Amici 2019 continua la guerra tra le Squadre Bianca e Blu e lo fa con la sfida tra Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit: il primo aveva accusato il secondo di non interpretare fino in fondo i pezzi che balla, il secondo aveva risposto dicendo che il primo non può permettersi certi ruoli, probabilmente per il suo aspetto fisico; in puntata i due si sono sfidati e a vincere è stato Vincenzo che peraltro è riuscito a far vincere anche la scommessa con il pubblico a Vittorio Grigolo, avendo ottenuto il 94% dei voti positivi sui 90 richiesti. La sfida ci ha fatto capire meglio come stanno le cose tra i due, chi sono i preferiti dei professori, qual è il vero pensiero di Loredana Bertè e ci ha regalato anche una piccola gaffe della De Filippi. Veniamo subito al dunque.

Amici 2019, Vincenzo stufo di Loredana: interviene Alessandra Celentano

“Qui sei stato grande – queste le parole di Loredana dopo l’esibizione di Vincenzo –. Il ruolo gli calza a pennello. Sono tutte coreografie che gli stanno bene come un vestito cucito addosso. Billy Elliot mi ha colpito moltissimo l’altra volta. Le scenografie sono spaziali, il maestro Peparini si supera ogni volta”. “Ci tenevo a dire due parole su Vincenzo – è subito intervenuta Alessandra Celentano – che è un ballerino tecnicamente bravissimo. Un ballerino veramente eccezionale. Chiaramente non sarà certo la sua altezza a rovinare la sua grande arte”. “Io – ha ribattuto in seguito la Bertè – lo trovo molto bravo e molto preparato, so che studia tutti i giorni in maniera incredibile. Mi piacerebbe vederlo in altri ruoli”. “Loredana – ha controbattuto Alessandra –, ci sono dei ballerini di alto livello: ognuno può essere adatto a fare meglio una cosa piuttosto che un’altra. Lui è uno dei rari ballerini che può fare tutto”.

Loredana Bertè, la battuta che fa ridere Maria De Filippi

Vincenzo non è stato certo a guardare e si è rivolto a Loredana Bertè in maniera chiara: “Lei ritiene che io abbia dei limiti ma non sono d’accordo. Io non voglio sentirmi dire che sono bravissimo, lei ha appena detto che ho dei limiti. Con Giordana la scorsa sfida ha detto che l’importante è emozionare”. “Tu lo fai – lo ha interrotto Loredana –, quando hai i ruoli giusti sei forte e arriva un’emozione pazzesca”. “Dice – queste le parole di Maria De Filippi – che non puoi interpretare altri ruoli…”. “Quindi è limitato questo ballerino”, ha commentato Alessandra in modo ironico. Ciò che ha fatto scattare Vincenzo è stato il giudizio di Loredana su una delle prese delle coreografie: “Quando hai sollevato la ballerina alta due metri era lei che stonava vicino a te, doveva essere più piccola”. “Questo invece di essere un mio pro [cioè il fatto di aver alzato una ballerina molto più alta di lui, ndr] lei lo sta facendo passare per una cosa negativa” . “Ma non devi sollevare la donna cannone – ha controbattuto Loredana facendo ridere Maria –, devi sollevare una ballerina normale. Tu vuoi solo guardare le piccole critiche che le prendi e le fai diventare grandi”. “Lei capisce che questa non è una critica costruttiva? Cosa me ne faccio?”.

La gaffe di Maria De Filippi dopo l’esibizione di Rafael

Subito dopo si è esibito Rafael che è stato altrettanto bravo. “Penso – così il ballerino si è rivolto a Vincenzo prima del giudizio del pubblico – che tu sei molto bravo, non ti dico nulla, non voglio darti fastidio. Però ti dico la verità e non voglio creare nessun tipo di problema. Sono due coreografie diverse da interpretare diversamente, e questo deve vederlo anche il pubblico”. “Che intendi dire?”, gli ha chiesto Maria ricevendo come risposta una frase brevissima e piuttosto sibillina: “Non vorrei fare la figura della scema. C’era una frecciatina? Traducimelo”, si è rivolta così a Umberto che ha precisato: “Si riferiva al discorso dei ruoli”. “Ti riferivi al fatto che Vincenzo adatti a lui?”. Com’è andata a finire? In modo simpaticamente assurdo: la discussione è stata bloccata perché non c’era la possibilità di tradurre istantaneamente il pensiero di Rafael. Una risata insomma ha seppellito la polemica.