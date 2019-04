Anticipazioni Serale Amici, Bertè propone nuove regole: il comunicato

Quarta puntata Serale Amici 2019 anticipazioni: le nuove proposte della Bertè e l’attacco agli insegnanti

Loredana Bertè è tornata all’attacco! Dopo la fine della terza puntata del Serale di Amici 2019, ha tratto le sue conclusioni ed è ancora più convinta che abbia avuto ragione su Jefeo e sulla presunta strategia dei professori. Ha tirato in causa soprattutto Rudy Zerbi (che non direbbe la verità su Giordana Angi) e anche tutti i concorrenti, sui quali ha dato una personalissima opinione. Crede che ci siano dei talenti veri ma, fra questi, non sono contemplati Mameli e Alvis. Ha inoltre parlato della rivalità di Giordana e Tish, sorprendendo molto… Loredana vorrebbe apportare altre modifiche al regolamento e la produzione le darà ascolto. Come è successo nell’ultima puntata andata in onda: durante la prima manche, per esempio, nessun professore ha potuto esprimere la propria preferenza. Ha votato il pubblico a casa.

Comunicato Amici di domenica 14 aprile 2019: Loredana Bertè non si trattiene e parla di tutti

Nella diretta di Amici ha scatenato il caos con attacchi e nuove proposte, adesso ha potuto scrivere tranquillamente un messaggio agli insegnanti, sottolineando che l’unica ad aver avuto ragione è stata lei. Ecco cosa ha detto: “Allora? Chi aveva ragione? Io. L’avevo detto: i professori hanno commesso un’ingiustizia. […] Ogni tassello è andato al suo posto: Jefeo è uscito dalla gara. Io non ce l’ho con lui, gli auguro il meglio, ma gli altri cantanti in gara sono di un livello superiore al suo”.

Amici 18, i professori di Amici hanno una strategia? La Bertè pronta a tutto

Secondo la Bertè, gli insegnanti di Amici 2019 non starebbero giocando a carte scoperte e infatti li ha attaccati così: “Sono pronta a smascherare altre eventuali ipocrisie”. Ha poi preso di mira Rudy Zerbi: “E poi, Rudy, non ci credo per niente che a te non piaccia Giordana. Ti conosco e non ci credo”. Nel comunicato ufficiale di Amici di Maria De Filippi – che troverete sui profili social del talent show -, Loredana ha spiegato cosa ne pensa dell’ultimo litigio di Tish e Giordana e ha fatto delle precise richieste: Vincenzo deve esibirsi in una coreografia in cui dimostrare la propria sensualità, Valentina dovrebbe cimentarsi in altri generi (e non solo nell’hip-hop) e Mameli deve cantare di più e parlare di meno.