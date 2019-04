Alberto Urso e Mameli scontro, una prova impossibile? La nuova sfida

Amici 18, Mameli e Alberto in sfida: la nuova proposta del giudice Loredana Bertè

Loredana Bertè ha colpito ancora. C’è stato un nuovo comunicato con cui ha spiegato quello che pensa davvero dei professori e dei concorrenti di Amici 2019. Ha preso di mira soprattutto Mameli: nell’ultima puntata del Serale, è stato mandato in onda un video durante il quale il cantante ha attaccato Alberto Urso dicendo che colpisce tutti perché sa raggiungere delle note altissime, impossibili per uno come lui. Ma che ci sono migliaia di tenori come Alberto. Quest’ultimo, però, ha dimostrato di essere anche molto versatile, cimentandosi in brani lontani dal suo genere. Cosa ne pensa la Bertè di questo litigio?

Anticipazioni Serale Amici 18, la sfida di Alberto e Mameli: il messaggio della Bertè

Nel comunicato è emerso il pensiero del giudice su Mameli e Alberto Urso: “Dice che Alberto non è un talento perché per lui basta una base sui cui piazzare un bel acuto e come lui ce ne sono a centinaia qui in Italia. Tutto può essere, ma io farei volentieri una prova: facciamo rappare Alberto e cantare Mameli, ma nel vero senso della parola”. Una sfida che potrebbe essere prevista per la quarta puntata del Serale di Amici 18. Anche Alberto – che non si è mai buttato in nessuna polemica – ha voluto rispondere in maniera sorprendente a Mameli.

Loredana Bertè contro Mameli: il feroce attacco nei confronti del cantante

Dopo queste parole, Loredana Bertè ha attaccato duramente il cantante della squadra Bianca: “Mameli riscuote sempre applausi dai professori, ma a cosa applaudono? Dice che per lui non è importante cantare, ma è importante comunicare. Potrebbe darsi alle televendite… che ne so, vendere materassi?”. Il giudice ha detto la sua anche sulla rivalità tra Tish e Giordana e scoprirete cosa ha invece detto sugli insegnanti di Amici 2019 leggendo l’ultimo comunicato.