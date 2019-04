Giordana e Tish, lite deve continuare per forza: “Lotta per sopravvivenza”

Tish e Giordana Amici 18, tra polemiche ed esibizioni speciali: la rivalità cresce di giorno in giorno

Continua la rivalità tra Tish e Giordana di Amici 2019. Dopo l’ultima puntata del Serale andata in onda, avremo una nuova settimana in cui le due cantanti si daranno battaglia a colpi di critiche. Non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. E forse è meglio così: secondo Loredana Bertè, questa competizione porterà lontane entrambe, che saranno molto più pronte rispetto agli altri ad affrontare le insidie del mondo della musica. Un giorno sono qualcuno e il giorno dopo potrebbero ripiombare nell’anonimato: non è la prima volta che cantanti riescono a riscuotere un successo incredibile e poi scompaiono dopo nemmeno un anno. Loredana Bertè, che ha visto mutare continuamente questo mondo, saprà dare a entrambe preziosi consigli.

Serale Amici 2019, Loredana Bertè dalla parte di Giordana e Tish

Nel nuovo comunicato di domenica 14 aprile 2019 (che potrete leggere interamente qui), Loredana Bertè ha parlato anche di Giordana e Tish: “Bene che si dicano quello che pensano l’una dell’altra. Perché è inutile fare finta che la competizione non conti e non esista: è una sana competizione, la loro, e secondo me si stanno facendo gli artigli per il mondo reale”. Con l’ultimo accesissimo diverbio tra Tish e Giordana, la Bertè ha le idee più chiare: “Sono molto meno ipocrite di tanti altri. Tipo qualcuno che sta lì in giuria e si finge morto per non sporcarsi le mani. Facile dire bravi a tutti e prendersi gli applausi, ma non scherziamo”.

Quarta puntata Amici 18: nuovi cambiamenti per la prossima diretta

Loredana Bertè ha anche detto di aver avuto ragione su Jefeo (dopo la sua eliminazione si è parlato ancora di lui) e che smaschererà molto presto, a uno a uno, tutti i professori della commissione del Serale di Amici 18. A detta del giudice, avrebbero in mente un piano ben preciso. Le sue parole porteranno sicuramente altri cambiamenti: a cos’altro assisteremo nella quarta puntata di Amici 2019?