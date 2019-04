Regolamento Amici 2019, nuova giuria di ballo: cambiamenti in corso

Serale Amici regolamento: cosa cambia?

Il regolamento di Amici 2019 potrebbe subire altri cambiamenti. Loredana Bertè – ribattezzata il “giudice rivoluzionario” – ha provocato un terremoto all’interno del talent show di Canale 5: non solo è riuscita a mettere in crisi alcuni concorrenti con le sue critiche, ma ha anche attaccato i professori, accusandoli di mettere in atto delle strategie per salvare alcuni allievi, mettendo in pericolo altri che – a suo dire – meriterebbero di andare il più avanti possibile. L’urgano-Bertè si è di nuovo abbattuto e ha chiesto che ai professori venga limitata la loro funzione: è stata in grado, fino a questo momento, di dare la possibilità al pubblico a casa di votare durante tutta la durata della prima manche. Quale sarà a questo punto la sua prossima proposta che verrà accettata dalla produzione?

Regolamento Amici 18, la proposta di Alessandra Celentano: giuria di ballo in arrivo?

Ma anche gli insegnanti di Amici 18 stanno avanzando delle proposte. Fra questi c’è Alessandra Celentano, che ha chiesto di apportare delle modifiche al regolamento, dopo i giudizi – per lei inaccettabili – che la Bertè ha fatto su Vincenzo, definendolo non adatto a fare coreografie sensuali e dicendo che il suo fisico ha parecchie carenze. Dopo le prime anticipazioni sulla quarta puntata de Serale, questo è stato il messaggio scritto su Instagram dalla Celentano: “Io invece voglio fare una proposta conservatrice (del talento): che la signora Bertè non voti più la danza ma lasci il voto ad una giuria competente o che ha seguito i ragazzi per lunghi mesi nel loro percorso”.

Amici regolamento, cosa c’è da sapere

Qualcuno aveva esultato apprendendo la notizia dell’assenza di Loredana Bertè nelle prossime puntate del Serale di Amici 2019 (ed erano stati fatti altri nomi), ma la verità è che il giudice mancherà solo per una puntata: “Volevo rassicurare tutti i miei fan. Non ho alcuna intenzione di abbandonare Amici. Dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso, ma per il resto mi troverete là, su quella sedia, tutti i sabati fino alla fine del programma”. Non lascerà mai e poi mai il programma. Ama il suo compito ed è pronta a dire sempre quello che pensa. Senza filtri. Anche Tish e Giordana si stanno attaccando… senza freni!