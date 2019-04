Tish e Giordana scontro, caos nelle casette di Amici: “Aggressiva!”

Serale Amici 18, Tish contro Giordana: scoppia una nuova polemica all’interno delle casette della scuola di Canale 5

Un nuovo scontro a distanza tra Giordana e Tish di Amici 2019. Com’era prevedibile, dopo l’ultima puntata del Serale andata in onda, le due cantanti sono ritornate a discutere su quello che è successo: Giordana è convinta che Tish dimentichi troppo in fretta. Le ha detto davvero che la sua rivale non sa cantare? Giordana è convinta di questo. La cantante coi capelli arancioni, invece, ha tenuto a precisare che è sì una brava interprete, ma la trova sempre uguale. Stessa critica rivoltale contro da Rudy Zerbi. Tutto quello che dice Tish infastidisce Giordana Angi, che ha avuto un nuovo sfogo con i suoi compagni.

Amici 2019 news, la squadra Bianca attacca di nuovo Tish: interviene anche Alvis (che non c’entra nulla)

Dopo la risposta dietro le quinte a Zerbi, Giordana ha detto ai componenti della squadra Bianca: “Sembravo matta io. Diceva che io non so cantare”. I suoi compagni hanno confermato che Tish, in passato, ha fatto davvero certe affermazioni e Alvis ha aggiunto: “Lei è quella presuntuosa, no tu”. Durante la diretta di Amici 18, Tish e Giordana hanno sorpreso tutti lasciandosi andare a grandi accuse. Ormai il livello di sopportazione ha superato il limite!

Tish si arrabbia nella casetta della squadra Blu: la risposta a Giordana Angi

Tish di Amici ha voluto immediatamente rispondere alla sua rivale: “Lei è stra-aggressiva! Ha avuto un pregiudizio bruttissimo nei miei confronti. E io devo lasciare quella cosa nei miei confronti? Io devo farla passare per quella che ha ragione? Mi ha dato fastidio quando mi ha detto ‘vai a cantare, vai'”. E mentre succede questo nelle casette, fuori dal programma televisivo Alessandra Celentano ha fatto una proposta contro Loredana Bertè. Verrà accettata? E come cambierà il regolamento?