Amici 18, Giordana Angi: reazione dietro le quinte dopo critiche Zerbi

Serale Amici 18 curiosità: Giordana ha risposto a Rudy… ma dietro le quinte!

Giordana Angi ha ricevuto un giudizio negativo da Rudy Zerbi nell’ultima puntata del Serale di Amici 2019 andata in onda. Niente di nuovo sotto al sole. Ma questa volta il professore è stato ancora più pungente: le ha detto, senza troppi giri di parole, che canta sempre allo stesso modo e questo lo ammorba. Giordana ovviamente ha detto la sua e ha avuto una reazione anche dietro le quinte di Amici 18. La cantante non vuole accontentare nessuno, per questo accetta le critiche senza perdere di vista il suo obbiettivo: diventare una cantautrice famosa che riesce, attraverso i suoi brani, ad arrivare dritto al cuore di tanti. Tranne a quello di Zerbi, che ha sempre sostenuto Tish. Meno (anzi per nulla) Giordana.

Rudy Zerbi contro Giordana Angi ad Amici 18: la risposta della cantante

Loredana Bertè ha svelato nuovi retroscena sulla lite di Giordana e Tish. Le vedremo battibeccare a lungo… Entrambe portano avanti le loro ragioni e loro stesse a dispetto delle critiche, come l’ultima di Rudy nei confronti di Giordana: “Io credo che quello che ha detto Tish è giusto. Tu metti sempre te stessa davanti alla canzone. Sei sempre la stessa. Nelle cover uguale. Al tuo concerto, me ne andrei dopo la terza canzone”; la risposta di Giordana c’è stata, ma dietro le quinte: “Ormai non è niente di nuovo. Beh, sono mesi che me lo dice! Non gli piaccio. Ha sempre avuto una preferenza per Tish”. C’è da dire che Giordana ha ricevuto anche un giudizio negativo da Ornella Vanoni.

Nuovi scontri ad Amici 2019: adesso interviene anche Alberto Urso

In questi ultimi giorni, Giordana Angi ha più volte detto che Tish non la emozione e che non comprerebbe mai il suo disco; la cantante della squadra Blu le ha risposto così: “Io, quando canto una canzone, cerco di trovare il vero significato. Sinceramente Giordana ha un pregiudizio nei miei confronti. Mi dice che sono finta solo perché le sto antipatica”. Abbiamo assistito anche a una reazione sbalorditiva di Alberto Urso, recentemente, e le sorprese al Serale di Amici 18 non mancheranno mai!