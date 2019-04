Ornella Vanoni gaffe Amici 18, sbaglia tutti i nomi e critica Giordana

Gaffe Ornella Vanoni ad Amici 2019, la cantante diverte tutti: Stah e Tish presi di mira

Ovunque vada, Ornella Vanoni regala sempre del sanissimo divertimento! Non porta in TV solo la sua arte, ma anche la sua simpatia travolgente: ha una vena comica che è emersa in più di un’occasione, dal Festival di Sanremo (dove è stata protagonista di uno sketch frizzante con Virginia Raffaele) ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent show di Canale 5, la Vanoni ha cantato con Tish, per poi lasciarsi andare a una serie di gaffe che hanno divertito parecchio il pubblico e i professori. Stash Fiordispino conosce molto bene Ornella ed è stato proprio lui a esser stato preso di mira dalla cantante, che lo ha chiamato più volte Strash! Dopodiché è passata a Tish, trasformata in Trish.

Amici 18, Loredana Bertè parla di Ornella Vanoni

Loredana Bertè le ha fatto i complimenti: “Lei è il capo supremo. Sei grandissima. La grande Ornella. La sola Ornella”. Durante la terza puntata del Serale di Amici 18, l’ospite si è lamentato per le troppe polemiche che sono scoppiate (Tish e Giordana si sono superate!): ha consigliato a tutti i concorrenti di lasciar andar via la negatività – che effettivamente non serve a nulla – per concentrarsi così solo sulla musica. La Vanoni, inoltre, ha fatto chiacchierare per una critica che proprio non è piaciuta a Giordana Angi!

Serale Amici 2019, Ornella Vanoni critica Giordana Angi: ecco cosa le ha detto

Se Loredana Bertè ha criticato aspramente l’atteggiamento a suo dire contraddittorio di Rudy Zerbi, Ornella ha invece avuto qualcosa da ridire su Giordana: “Per me assomiglia a Gianna Nanni. Ne abbiamo già una di Gianna”. Giordana non ha saputo cosa dire. Ha buttato giù qualche sorso d’acqua… e un grosso boccone amore! Sicuramente la Vanoni farà parlare soprattutto per le sue gaffe e ricorderemo questa puntata anche per il bacio di Vittorio Grigolo e Pio.