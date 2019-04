Anticipazioni Serale Amici, professori contro Bertè: “No voti per ballo”

Nuova polemica ad Amici 18: scontro tra insegnanti e giudice, Loredana Bertè colpisce ancora

Come la settimana precedente, i professori di Amici 2019 – a uno a uno – stanno rispondendo alle ultime accuse e alle nuove proposte fatte da Loredana Bertè. Ormai non si fa altro che parlare di lei. Il pubblico è spaccato: c’è chi è dalla sua parte e crede che gli insegnanti stiano portando avanti una strategia per salvare determinati concorrenti (mandando al macero il vero talento) e chi, invece, apprezza le decisioni dei professori, che saprebbero assolvere perfettamente al loro compito. Chi ha ragione? E il talento viene davvero premiato? Secondo il giudice di Amici no. Il suo ruolo, quindi, sarebbe quello di portare avanti chi merita davvero. Ma non è riuscita a salvare quella che per lei era un vero e proprio portento: Ludovica Caniglia.

Serale Amici anticipazioni: la proposta di Alessandra Celentano

Loredana Bertè, con l’ultimo comunicato ufficiale (che potete leggere interamente qui), ha criticato ancora una volta gli insegnanti di Amici 18. Chi è stato il primo a rispondere? Rudy Zerbi, che ha preferito utilizzare l’arma dell’ironia: “Che cosa vuoi da me?”. Ha preferito “cantargliele quattro” col ritornello della canzone sanremese di Loredana. Alessandra Celentano, invece, è stata più diretta e ha fatto una particolare richiesta alla produzione di Amici di Maria De Filippi: “Io invece voglio fare una proposta conservatrice (del talento): che la signora Bertè non voti più la danza ma lasci il voto ad una giuria competente o che ha seguito i ragazzi per lunghi mesi nel loro percorso”.

Amici 18 news: ultimi scontro tra Bianchi e Blu, tra giudice e insegnanti

Gli interventi della Bertè hanno creato disordine all’interno della scuola di Amici 2019. Persino Alberto Urso ha dovuto rispondere ad alcune critiche! Altre polemiche non mancheranno e siamo certi che Rudy, prima o poi, risponderà a tono al giudice. Lo avete visto come si è arrabbiato durante l’ultima diretta? La pace è lontana… e forse non arriverà mai!