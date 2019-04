Amici 18, Loredana Bertè va via: spunta il nome del nuovo giudice

AGGIORNAMENTO Loredana Bertè ha chiarito su Facebook che non abbandonerà Amici. La cantante salterà solo una puntata (molto probabilmente a maggio) per via del suo tour.

Volevo rassicurare tutti i miei fans. Non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI….dovrò mancare solo per una… Gepostet von Loredana Bertè am Mittwoch, 17. April 2019

Ennesimo cambiamento ad Amici di Maria De Filippi. A breve Loredana Bertè, giudice della diciottesima edizione del talent show, lascerà il programma di Canale 5. Il motivo? Il tour della cantante, che partirà il prossimo 30 aprile da Livorno. Un impegno già organizzato da tempo, soprattutto dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo con la canzone Cosa ti aspetti da me. Alcune date della tournee coincidono addirittura con quelle dello show Mediaset. Dunque, con tutta probabilità le puntate di sabato 20 e 27 aprile saranno le ultime per Loredana nella Scuola più famosa d’Italia. Chi prenderà il posto della Berté? Al momento una decisione definitiva non è stata ancora presa: la produzione della trasmissione è indecisa tra tre nomi, tutti interessanti e degni eredi di Loredana.

Tre papabili giurati al posto di Loredana Bertè ad Amici

Secondo quanto scrive Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono in pole position per prendere il posto di Loredana Bertè ad Amici Albano, Ornella Vanoni e Sabrina Ferilli. I primi due sono stati ospiti di Maria De Filippi proprio quest’anno e hanno già ricoperto il ruolo di giurati, seppur in contesti diversi. Albano è stato Coach a The Voice of Italy mentre la Vanoni ha svolto un compito simile a Ora o mai più con Amadeus. La Ferilli – reduce dal successo della fiction L’amore strappato – è stata invece giurata proprio ad Amici per un lungo periodo, dal 2013 al 2016. Chi sceglierà Maria?

Amici di Maria De Filippi continua a perdere in tv

La presenza di un nuovo giudice aiuterà Amici a riconquistare lo scettro degli ascolti televisivi? Nonostante le nuove regole e le sfide sempre accese, il programma di Maria De Filippi non sta brillando e continua a perdere il sabato sera contro Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.