Rettifica: Loredana Bertè non lascia Amici, resta giudice del talent show

Loredana Bertè non lascia Amici di Maria De Filippi: la rettifica

Loredana Bertè NON lascia Amici.

Rettifichiamo quanto scritto nel precedente articolo pubblicato (e già corretto) mercoledì 17 aprile 2019. Come precisato dalla stessa Bertè tramite la propria pagina ufficiale Facebook, Loredana continuerà a svolgere regolarmente il compito di giudice assegnatole partecipando alle puntate dell’edizione serale di Amici 18 siano al termine del programma, così come continuerà la tournée già iniziata nel mese di novembre 2018 ed in corso di esecuzione sino al mese di settembre sul territorio italiano.

“Volevo rassicurare tutti i miei fans. Non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI….dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso ma per il resto mi troverete là su quella sedia tutti i sabati fino alla fine del programma…”, ha scritto Loredana Bertè sui suoi account social.