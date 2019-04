Tish Amici svela un segreto sul passato di Giordana, lei arrabbiatissima

Amici 2019, Giordana e Tish: segreti del passato

Indovinate di chi si parla ancora? Sì, proprio di loro: di Tish e Giordana di Amici 18! Le due cantanti trovano sempre il pretesto per litigare e adesso anche per rinfacciarsi fatti accaduti nel passato. Questa volta la prima ad attaccare è stata Tish che, dopo le critiche gratuite dell’avversaria, ha voluto fare una confessione che non è piaciuta per niente a Giordana. Secondo la quale avrebbe inventato tutto. A chi bisogna credere? Entrambe ci sembrano molto sincere. Invece di placarsi dopo i consigli dati da professori e coach (dovrebbero pensare di più alle loro esibizioni, non a infangarsi a vicenda) la rivalità si è accesa ancora di più. E le ultime parole di Tish hanno fatto scaldare Giordana!

Giordana e Tish Amici 18, volano nuovi attacchi!

Durante il day-time di Amici 2019, Tish ha tenuto a precisare che Giordana è sì una brava cantante, ma non è capace di fare tutto: “Si è messa a parlare di versatilità. Ha detto al pubblico che lei è versatile e che questo non le è stato riconosciuto. Ha detto che ha cantato in inglese, in francese, in italiano e tanto altro ancora. Ma io non ho sentito nient’altro, sinceramente. Io ho fatto molto di più di lei e non mi è stato riconosciuto nulla. Ho fatto mille cose diverse! Lui ha fatto tre cose diverse messe in croce. Io sono più versatile”. Sono emerse nuove curiosità dalle casette e adesso abbiamo scoperto qualcosa di più sul passato delle due cantanti.

Confessione Tish sul passato di Giordana ad Amici 2019

“Hanno provato a darle delle cose che ho fatto io – ha rivelato Tish di Amici –, ma non le ha mai fatte. Ah, io mi sono anche accompagnata con degli strumenti, cosa che lei non ha mai fatto!”. Questo sta a significare che Giordana non è stata mai in grado di affrontare pezzi che invece Tish è riuscita perfettamente a cucirsi addosso. La cantante dai capelli rossi le ha chiesto una sfida in vista della quarta puntata del Serale di Amici 18 (e qui potete leggere tutte le ultime anticipazioni): “Ora io richiedo una sfida sulla versatilità per sabato, visto che sostiene di essere versatile”.

Amici anticipazioni quarta puntata Serale

Dopo la reazione inaspettata di Vincenzo Di Primo, c’è stata quella di Giordana Angi, che ha risposto in questo modo alla cantante della squadra Blu: “Sta uscendo quella che è davvero. Brava, Tish! Ora la gente sa chi sei. Ho sempre detto tutto quello che penso di lei. Sa quello che penso. Possiamo fare anche cinque canzoni diverse. C’è tanta presunzione dalla sua parte. Dice cose non vere”.