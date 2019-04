Amici 18, nuova polemica nelle casette: Vincenzo arrivato al limite

News Amici 2019: le critiche di Loredana Bertè cambiano le dinamiche del talent show

Le polemiche ad Amici 18 non finiscono mai! Loredana Bertè sta spronando molto i concorrenti, anche se alcuni di loro non sono proprio riusciti ad accettare le critiche: lei, sempre così diretta, non ha nessuna intenzione di rimangiarsi quello che ha detto fino ad ora, a meno che non riescano a “spettinarla” – termine che ama usare – con esibizioni straordinarie. La Bertè è sempre pronta a ricredersi. Vuole essere continuamente sorpresa, anche da quegli allievi che reputa dei veri talenti, come Alberto Urso e Rafael. Ha criticato aspramente Mameli e Jefeo, per esempio, e ha detto la sua anche su Vincenzo Di Primo: lo considera un ballerino con grandi potenzialità, ma è limitato in alcuni tipi di coreografie e non è molto espressivo.

Amici 18, Amici Di Primo risponde a Loredana Bertè

Vincenzo, oltre a possedere una tecnica incredibile, ha un dono interpretativo che tutti i professori gli hanno riconosciuto fino a questo momento. Loredana Bertè non è però d’accordo e Vincenzo non ne può più della situazione che si è venuta a creare (i professori hanno protestato di nuovo!): “Stufo no, ma mi sembra così ridicola questa situazione. Io sto facendo tanto. Sto dimostrando di fare tutto”.

Anticipazioni Serale Amici 2019: ecco cosa succederà

Valentina è voluta intervenire nella questione dicendo la sua: “L’espressività, la carta più forte che hai, è stata messa in dubbio. Tu riesci a fare tutto bene anche perché hai una forte interpretazione. Ovvio che c’è ruolo e ruolo. Ognuno di noi ha i propri personaggi cuciti addosso”. Oltre a dover portare a casa prove assegnate dalla Bertè – che per esempio vorrebbe vedere un Vincenzo più sensuale -, i concorrenti dovranno fare i conti con un nuovo regolamento del Serale di Amici 2019. Con le ultime anticipazioni, sappiamo anche che Umberto ballerà con la sua fidanzata!