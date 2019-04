Jefeo news dopo Amici: verità su Ludovica e nuovo disco

By

Jefeo e Ludovica, ultime novità dopo Amici 18: la verità sulla coppia

Cos’è successo a Jefeo dopo Amici 2019? Gli sta andando tutto alla grande. Sì, anche la sua relazione con Ludovica Caniglia. Qualcuno ha messo in dubbio la veridicità del loro rapporto e invece i due cantanti hanno dimostrato, attraverso foto e messaggi pubblicati su Instagram, di stare proprio bene insieme. Dopo il voto di Jefeo a Ludovica – che l’ha messa a rischio eliminazione – qualcosa si era rotto: l’ex cantante della squadra Bianca si era convinta che il fidanzato non contraccambiasse il suo stesso sentimento. Una volta uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, il trapper le ha però dimostrato di essere realmente intenzionato a conoscerla a fondo. E infatti non sono mancati alcuni incontri.

Il nuovo disco di Jefeo: l’annuncio su Instagram

Ludovica e Jefeo di Amici vivono la loro relazione alla luce del sole. Anche se, recentemente, le parole del padre del trapper avevano fatto preoccupare i fan… Un periodo d’oro per la coppia: non solo perché sono uniti da un sentimento sincero, ma anche perché stanno portando avanti svariati progetti musicali. Jefeo ha terminato il suo album, come ha fatto sapere su Instagram: “Il disco è finito, lo volete?”.

Scambio di messaggi tra Ludovica e Jefeo

Jefeo e Ludovica si punzecchiano simpaticamente su Instagram. Il trapper le ha scritto: “Con te rifarei tutto mille volte (anche nominarti)”; la cantante dai capelli blu gli ha risposto così: “Tornassi indietro ti nominerei senza dubbio!”. E poi si è lasciata andare a una frase più romantica: “È tutta questione di sguardi”. Tra i gossip di Amici 18, c’è anche la notizia di Rafael e la sua fidanzata… finalmente la conosciamo! Non solo amore, ma anche grandi rivalità ad Amici di Maria De Filippi: Tish ha fatto una confessione inaspettata sul passato di Giordana.