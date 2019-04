Rafael Amici, svelata la vera fidanzata: è più grande di lui (Foto e Video)

La fidanzata di Rafael di Amici 2019: il racconto del ballerino della squadra Bianca

Rafael Quenedit ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla sua fidanzata. Oggi ha parlato tanto di lei: i suoi compagni di squadra erano molto curiosi di sapere come ha conosciuto la sua dolce metà e altre curiosità sul suo conto. Sarà forse stata la forte nostalgia: Rafael di Amici 18 si è lasciato andare a una lunga confessione (lui che preferisce sempre rimanere in silenzio), permettendoci di conoscere meglio la sua ragazza. In passato ha fatto semplicemente cenno a lei e, dopo la sorpresa della mamma durante il Serale di Amici 2019, adesso ha ricevuto una lettera e una foto da parte della sua dolce metà. Un gesto, questo, che ha commosso molto Rafael. Non è riuscito a trattenere le lacrime. Non lo abbiamo mai visto così.

Foto e video Rafel con fidanzata ad Amici

La fidanzata di Rafael è più grande di lui:“Lei è più grande di me. Ha trent’anni. Ne dimostra ventidue. Te lo giuro”. Ha parlato anche del loro incontro: “Lei lavorava con me nella compagnia. Mi ha dato il suo numero di telefono. Le ho mandato un messaggio che è come una poesia, molto lungo. Per lei era un no. Però aveva piacere perché uno come me l’aveva notata. Poi passano tre o quattro mesi e le dico: ‘Ti inviterò solo per una cena. Se mi dici no, non ti darò più fastidio’. E lei mi dice: ‘Va bene. Andiamo a cena, ma io ti dico di no. Ti voglio comunque ascoltare’. Però con la cena l’ho colpita!”. Anche Umberto Gaudino ha avuto una magnifica sorpresa da parte della sua fidanzata.

Una lettera molto, MOLTO speciale per Rafael, ha emozionato anche voi? ❤ #Amici18 pic.twitter.com/NPxCY82HNt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 17, 2019

Amici 2019, Rafael Quenedit come non lo abbiamo mai visto

Mentre Tish ha fatto una confessione inaspettata sul passato di Giordana Angi, Rafael si è commosso raccontando la sua storia d’amore: “Le ho parlato. Lei non ha mai smesso di parlare, dopo si è calmata un po’ e ho iniziato a parlare io. Ho parlato tanto senza fermarmi. Le ho detto tutto quello che le volevo dire. E lei mi ridice di no. Quando è arrivata a casa, mi manda un messaggio, con cui mi dice: ‘Grazie, è stato tutto bellissimo. Dammi del tempo per pensare a tutto questo’. E io le avevo detto che avevo tempo”. Bel momento per Rafael, che ha avuto una parentesi piena di emozioni: è concentratissimo sulla sfida con Vincenzo (che è arrivato al limite) e questo regalo gli ha dato maggiore forza.