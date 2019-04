Rudy Zerbi contro Giordana: accusa pesante, lei furiosa “Non ti permetto!”

Serale Amici 18, scontro fra Giordana Angi e Rudy Zerbi: ecco cos’è successo durante la quarta diretta del Serale

Non è certamente una novità: Rudy Zerbi non si è trattenuto attaccando Giordana Angi; la cantante, però, questa volta lo ha zittito dopo aver ricevuto un’accusa pesante. Giordana ha sempre dimostrato di avere grinta e la parola giusta al momento giusto, ma non ha mai superato il limite; questa sera invece si è spinta oltre dicendo all’insegnante che non deve assolutamente permettersi di dirle certe cose. Si è ritornato a parlare della rivalità tra Giordana e Tish, ma – a sorpresa – hanno preferito non dire nulla al riguardo… si faranno la guerra sicuramente a distanza! All’interno delle casette.

Rudy Zerbi attacca Giordana per proteggere Tish

Dopo aver svelato un fatto importante sul passato di Giordana, questa volta Tish ha preferito rimanere in silenzio. A intervenire è stato Zerbi (sempre dalla parte della cantante dai capelli arancioni): “Mi è piaciuta questa scelta di Tish di lanciare il guanto di sfida sulla versatilità. Mi sei piaciuta molto. Non posso dire lo stesso di Giordana. Sei riuscita in un compito quasi impossibile. Hai cantato nello stesso modo ‘La mia banda suona il rock’ e le altre canzoni… una tragedia!”.

Amici 18, Giordana arrivata al limite! La riposta a Zerbi

Ricky Martin e Loredana Bertè hanno bisticciato e anche Giordana e Rudy, che le ha fatto una precisa critica: “A te non interessa cantare le canzoni degli altri, ma solo le tue”; Giordana, questa volta, non è riuscita a far finta di nulla: “Non è vero. Non ti permetto di dire queste cose!”. Una puntata ricca di colpi di scena! Avete sentito quella frase inaspettata che Renato Zero ha detto a Maria De Filippi?