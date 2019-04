Diretta Amici, caos in studio: Bertè contro Mameli, intervengono i professori

Mameli attaccato da Loredana Bertè ad Amici 18: la nuova polemica

Loredana Bertè si è nuovamente scagliata contro Mameli. Non lo ritiene davvero originale, come i professori sostengono sempre. Durante la diretta di Amici 2019, Mameli si è difeso nel miglior modo possibile, contando anche sul supporto di Fabio Rovazzi, che ha voluto rispondere al giudice. E non ha detto assolutamente frasi fuori luogo. Ha seguito attentamente tutte le puntate del Serale di Amici 18! Mameli, questa sera, ha voluto dimostrare alla Bertè che non è sempre uguale, che riesce a dare un tocco di originalità anche ai brani di altri artisti. Questa sera si è esibito nella canzone La musica non c’è di Coez.

Lo sfogo di Mameli ad Amici 2o19

Mameli ha spiegato alla Bertè che, ormai, ci sono tanti cantanti in circolazione che fanno il suo stesso genere: “Ci sono un sacco di artisti ascoltati oggi che non fanno della voce un punto di forza. Le canzoni ascoltate sono simili al mio genere: quest’anno ha vinto Mahmood a Sanremo e Ultimo è arrivato secondo. Io non penso di avere meno talento degli altri. La mia canzone Ci vogliamo bene è arrivata a due milioni di ascolti. Se avesse fatto schifo, la avrebbero ascoltata tre persone”.

Confessione Loredana Bertè: scrivono per lei Tommaso Paradiso e Calcutta

Frasi che non sono piaciute a Loredana Bertè (che ha chiesto delle modifiche al regolamento che sono state accettate in parte). Gli ha risposto così: “Sono attentissima alla musica che gira. Calcutta e Tommaso Paradiso scrivono per me”. Mameli vuole che venga riconosciuto il suo talento: “Se sono ancora qui ci sarà un motivo. Mi sto impegnando. Non accetto il fatto che mi dicano che non sono un talento. Se lei vuole veramente capire chi sono, le canterò un mio pezzo”.

Diretta Amici 2019, Fabio Rovazzi difende Mameli e intervengono i professori

Infine è intervenuto anche Fabio Rovazzi (ha sostituito Ricky Martin per un motivo preciso), che sta ricoprendo alla perfezione il suo ruolo di coach: “Mameli è un personaggio difficile da individuare. In un talent non vengono rispettati i canoni classici. Ci sono tanti cantanti che non hanno fatto della voce il perno del loro successo. Come ho fatto io, per esempio. Per conoscere Mameli, bisogna ascoltare i pezzi di Mameli”. I professori sono intervenuti, riconoscendo l’originalità di Mameli: Alex Britti ha addirittura detto di essere un fan del cantante!

Loredana Bertè ha cambiato idea dopo l’esibizione?

Dopo l’esibizione, Mameli non ha cambiato opinione sul cantante della squadra Bianca: “Ma lui è un allievo di un talent o sta facendo promozione ai suoi pezzi? Quel graffio che vorrei sentire, io non lo sento!”. Non solo polemiche, ma anche grande divertimento: avete visto l’esibizione di John Travolta in diretta?