Regolamento Amici 18 cambia ancora? Più potere ai telespettatori

Loredana Bertè vuole dare più potere ai telespettatori: la proposta per il nuovo regolamento di Amici 18

Il regolamento del Serale di Amici 2019 non trova pace. Loredana Bertè vorrebbe cambiarlo ancora! E bisogna ammettere che il giudice è stata in grado di apportare delle modifiche essenziali, come quella riguardante la prima manche: adesso tutte le esibizioni vengono votate solo dal pubblico a casa. Il televoto ha quindi un peso decisivo nella prima fase della puntata mentre nella seconda sono ancora i professori ad esprimere le proprie preferenze. La Bertè, a questo punto, vorrebbe togliere ogni potere agli insegnanti, affidando tutto ai telespettatori che – a suo dire – saprebbero individuare il vero talento.

Comunicato Loredana Bertè di oggi 22 aprile 2019

Loredana Bertè ci ha sorpreso applaudendo alla battuta di Renato Zero su Maria De Filippi e adesso ci ha colpito per questo nuovo comunicato pubblicato nel giorno di Pasquetta sulle pagine social ufficiali di Amici. Ha parlato dell’importanza dei fan, di coloro che l’hanno da sempre sostenuta, anche nei momenti di difficoltà: “Sono felice che la mia proposta del televoto sia stata accettata perché alla fine que­­­­­­­sta è una scuola ma sarà il pubblico sovrano, e solo lui, che decreterà il successo o l’insuccesso, una carriera o una meteora. Il pubblico ha fatto la mia fortuna perché mi ha seguito, creduto e voluto bene e io, in cambio, ripago dicendo la verità e dando tutta me stessa da sempre”.

Il prossimo eliminato di Amici è Mameli?

Il giudice è riuscito ad avere ragione per ben tre volte sugli eliminati di Amici 2019: aveva previsto, ad esempio, che Jefeo sarebbe uscito molto presto. Ma adesso il trapper è felicissimo: ha fatto qualcosa di importante con la sua fidanzata. Secondo la Bertè, il prossimo che dovrebbe uscire è Mameli… ma il pubblico a casa potrebbe salvare interamente la squadra Bianca, se la sua nuova proposta dovesse essere accettata!

La vera proposta di Loredana Bertè: consigli al pubblico

“Quindi quello che dico io è: mettiamo le due manche al giudizio del pubblico, sfida contro sfida – ha continuato Loredana Bertè –. Ma mettiamo il pubblico in condizioni di scegliere davvero, avendo informazioni, valutando, non andando a simpatia. Con la simpatia non si costruisce una carriera. Volete che ve ne citi 2500 che hanno fatto le meteore per una stagione e poi sono spariti?”.

Il giuramento dei professori del Serale di Amici 2019

Ha detto anche che Vincenzo Di Primo non verrà giudicato e che i professori dovranno fare un giuramento solenne: “Prima di tutto mettiamo le due manche di sfida al giudizio del televoto. Alla giuria il compito, con giuramento di obiettività e sincerità, di evidenziare qualità e limiti”. Gli insegnanti di Amici accetteranno tutto questo? E la redazione apporterà nuove modifiche al regolamento di Amici 18?