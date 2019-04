Vincenzo Amici non verrà più giudicato, la sorprendente decisione

Amici 2019, Vincenzo non verrà giudicato da Loredana Bertè

Vincenzo Di Primo non verrà più preso di mira da Loredana Bertè. Quest’ultima ha deciso di non dire più la sua, considerato quello che hanno scatenato le sue parole durante l’ultima puntata del Serale di Amici 18 andata in onda. L’obiettivo del giudice non è certamente quello di ferire cantanti o ballerini, ma quello di dar loro dei consigli: certo, alcune volte può sembrare dura, ma lo fa solo per il loro bene. Soprattutto se li ritiene dei talenti! Loredana ha sempre spiegato che Vincenzo è un talento, ma che è limitato in certi tipi di coreografie e nei panni di alcuni personaggi. Con l’ultima prova che gli ha affidato, ha dato al pubblico la dimostrazione che – a suo dire – Vincenzo non sarebbe per nulla sensuale.

Vincenzo Di Primo a un passo dalla finale di Amici 18?

La prova “sensualità” voluta dalla Bertè ha però visto trionfare Vincenzo, che ha staccato di molto Rafael: un’ulteriore conferma che potrebbe essere proprio il ballerino dei Blu il vincitore della categoria “danza”. Dalla prossima puntata in poi, Loredana non commenterà più alcuna coreografia fatta da Vincenzo Di Primo. Questa è stata la sua decisione, spiegata nel dettaglio durante l’ultimo comunicato pubblicato delle pagine social ufficiali di Amici di Maria De Filippi (ha richiesto anche delle importanti modifiche al regolamento!).

Ultimo comunicato Amici 2019, la presa di posizione della Bertè su Vincenzo

“Vincenzo, quello che io ho fatto con te è darti consigli – ha precisato Loredana Bertè –. Ma qualunque cosa io ti abbia detto è stata presa come ‘lesa maestà’, hai preso i miei consigli come pietre scagliate. Invece i consigli servono a riflettere per poi progredire. Allora io a te non dico più niente, non commento e nemmeno perderò il mio tempo nel darti una sfida. Tanto a te un giudice non serve a niente”. Cosa succederà oltre a questo? Con le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici 18 scoprirete tanto altro ancora!