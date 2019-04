Anticipazioni Amici quinta puntata Serale: Mameli e Tish, sfida difficile

By

Quinta puntata Serale Amici 18 anticipazioni: una nuova sfida che farà tanto parlare

Cosa succederà nella quinta puntata del Serale di Amici 2019? Restano sempre meno concorrenti all’interno della scuola. I migliori. Fino a questo momento Loredana Bertè ha sempre avuto ragione: stanno uscendo quei ragazzi che lei considera meno talentuosi. Il prossimo sarà allora Mameli? I Bianchi potrebbero ricevere un’altra sonora sconfitta: ieri sera i Blu hanno dimostrato di avere una marcia in più, di non avere nessuna intenzione di perdere; bisogna però ammettere che c’è stata anche qualche grande sorpresa da parte della squadra capitanata da Ricky Martin: Umberto Gaudino, per esempio, ha raggiunto il 90% di voti, che gli hanno permesso di andare direttamente alla fase successiva della puntata.

Tish a rischio? Anticipazioni Amici 2019

Mameli è il componente della squadra Bianca meno sostenuto dai professori di Amici 18 e dal giudice Loredana Bertè: Alex Britti e Rudy Zerbi impazziscono per lui ma, arrivati a questo punto del talent show, vogliono che tutti si sfidino con tutti. Dopo l’eliminazione di Alvis (e c’è stato un bel gesto da parte di Maria De Filippi), potremmo assistere o una sfida “Mameli contro Tish” o a una “Mameli contro Valentina”. I Bianchi, questa settimana più che mai, devono impegnarsi duramente poiché i Blu sono arrivati a un livello davvero alto.

Giordana e Tish, nuovo scontro ad Amici di Maria De Filippi

Durante la nuova settimana, Giordana Angi non commenterà solo Tish ma anche Rudy Zerbi, che ieri le ha fatto un’accusa pesante! Potremmo assistere ad altre prove particolari che vedranno protagoniste Tish e Giordana: l’ultima è stata vinta dalla cantante dai capelli arancioni, che ha dimostrato di essere veramente versatile. Nell’ultima puntata del Serale di Amici 18 andata in onda, c’è stato anche un episodio molto ma molto particolare (che dovete assolutamente conoscere): Renato Zero ha detto una frase mai sentita alla De Filippi!